Шнуров пошутил насчет блокировки карт Альфа-банком

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Музыкант Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал сообщения о блокировке Альфа-банком карт клиентов, назвав это "подарком" мужчинам в преддверии 8 марта. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram

В субботу клиенты Альфа-банка пожаловались на сбой в системе, из-за которого были заблокированы банковские карты. В пресс-службе кредитной организации сообщили РИА Новости, что банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку.

"Сделал банк нам всем подарок! / Мужики с восторгом скачут, / Из подъездов и из арок, / С удочками и на дачу / Побежали мужичонки!" — написал Шнуров.

По его словам, для мужчин блокировка карт накануне 8 марта является "отмазкой, то что надо".