Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T04:49+0300
https://ria.ru/20200308/1568305420.html
Шнуров пошутил насчет блокировки карт Альфа-банком
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565015034_0:0:889:500_1036x0_80_0_0_fee6849630a5cf35fef37822209214b7.jpg
РИА Новости

Шнуров пошутил насчет блокировки карт Альфа-банком

04:49 08.03.2020
819
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал сообщения о блокировке Альфа-банком карт клиентов, назвав это "подарком" мужчинам в преддверии 8 марта. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
В субботу клиенты Альфа-банка пожаловались на сбой в системе, из-за которого были заблокированы банковские карты. В пресс-службе кредитной организации сообщили РИА Новости, что банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку.
"Сделал банк нам всем подарок! / Мужики с восторгом скачут, / Из подъездов и из арок, / С удочками и на дачу / Побежали мужичонки!" — написал Шнуров.
По его словам, для мужчин блокировка карт накануне 8 марта является "отмазкой, то что надо".
"Карточку отдал - не жалко, / Праздник голову вскружил. / И уехал на рыбалку, / Как порядочный мужик", - заключил музыкант.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
5 марта, 09:50
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
61510011
Обсудить 2
РоссияШоу-бизнесШнур (Сергей Шнуров)Альфа-банк
Рекомендуем
Видео с места убийства подростка в Петербурге
Опубликовано видео с места убийства подростка в Петербурге
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
СМИ: Яценюк планирует вернуться во власть
Олег Тиньков
Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Противолодочный самолет ТУ-142
Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
Добыча нефти
СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Алексей Гончарук
СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Аслан Масхадов. 1996 год
Ветеран "Альфы" объяснил важность ликвидации Масхадова
Пенсия
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Ученик на уроке чтения
СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
06:13Кузнецова готовит проект по инновациям для детей
06:13Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
06:10Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение
05:53Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
05:37СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
05:12Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде выросло до 57
05:04Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо
04:53Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 89
04:49Шнуров пошутил насчет блокировки карт Альфа-банком
04:44Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19
04:42Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч
04:35Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
04:22Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести
04:14Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
04:13Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
03:53СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском
03:50В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса
03:29Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань
03:26Еще один лайнер в США с подозрением на коронавирус признали безопасным
Лента новостейМолния