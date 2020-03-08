Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 19, сообщает министерство здравоохранения страны.
"На данный момент в Бразилии 19 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из которых 16 являются завезенными, еще 3 – случаи передачи вируса внутри страны", - говорится в сообщении министерства, распространенном в социальной сети Twitter.
Ранее в этот же день ведомство сообщало о том, что число зарегистрированных случаев заражения достигло 17. Три новых факта были зафиксированы в Сан-Паулу и один - в Рио-де-Жанейро.
Таким образом, рост за сутки составил 6 случаев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса