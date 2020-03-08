Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T04:44+0300
https://ria.ru/20200308/1568305375.html
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19

04:44 08.03.2020
148
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 19, сообщает министерство здравоохранения страны.
"На данный момент в Бразилии 19 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из которых 16 являются завезенными, еще 3 – случаи передачи вируса внутри страны", - говорится в сообщении министерства, распространенном в социальной сети Twitter.
Ранее в этот же день ведомство сообщало о том, что число зарегистрированных случаев заражения достигло 17. Три новых факта были зафиксированы в Сан-Паулу и один - в Рио-де-Жанейро.
Таким образом, рост за сутки составил 6 случаев.
В конце февраля Бразилия стала первой страной в Латинской Америке, где было зафиксировано заражение коронавирусом. На данный момент COVID-19 зарегистрирован также в Эквадоре, Аргентине, Чили, Перу, Колумбии и Парагвае.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
200001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаБразилияВ мире
Рекомендуем
Болгария
В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч
Тест на выявление коронавируса
Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 89
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
Карета скорой помощи в Канаде
Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде выросло до 57
Тест на обнаружение коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести
Добыча нефти
СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса
Машина скорой помощи в Испании
Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 500
Президент США Дональд Трамп
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Круизное судно Grand Princess у побережья Калифорнии
Заболевшие на борту Grand Princess почти выздоровели
Автомобиль скорой помощи в США
В Вашингтоне зафиксировали возможный случай заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Женщина в защитной маске в Италии
Посольство РФ предупредило о риске введения карантина на севере Италии
Аргентина
В Аргентине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
06:13Кузнецова готовит проект по инновациям для детей
06:13Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
06:10Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение
05:53Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
05:37СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
05:12Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде выросло до 57
05:04Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо
04:53Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 89
04:49Шнуров пошутил насчет блокировки карт Альфа-банком
04:44Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19
04:42Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч
04:35Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
04:22Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести
04:14Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
04:13Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
03:53СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском
03:50В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса
03:29Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань
03:26Еще один лайнер в США с подозрением на коронавирус признали безопасным
Лента новостейМолния