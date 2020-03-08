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Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч

04:42 08.03.2020 (обновлено: 05:13 08.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonДезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
СЕУЛ, 8 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 367 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 7134 человек, число погибших достигло 50, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 44 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учёбы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из числа новых случаев 294 обнаружены в городе Тэгу, еще 32 - в провинции Кёнсан-Пукто. По 12 новых зараженных в Сеуле и провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. За сутки скончались 6 человек, общее число погибших достигло 50. Выздоровели еще 12 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 130. Анализы еще 19 376 человек в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 120, в Тэгу 5387 человек, 1081 заразился в провинции Кёнсан-Пукто, еще 142 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 97 случаев, среди них одна беременная женщина. Около 4,3 тысячи (63,5%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.
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В городе Тэгу наблюдаются случаи распространения инфекции в локальных сообществах. Так в одном жилом комплексе, где зарегистрированы 94 последователя Синчхончжи, заразились уже 46 человек из 142 жителей.
Как следует из информации на сайте МИД РК, в общей сложности уже 120 стран или регионов до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 36 стран, таких как Сингапур, Израиль, Ирак, а также Гонконг, ввели запрет на въезд, касающийся всех, кто был в Южной Корее.
Шесть стран запретили въезд для тех, кто посетил особо зараженные регионы Южной Кореи. Так, Япония запретила пускать в страну тех иностранцев, кто в последние две недели побывал в Тэгу и Чхондо, а также отменила безвизовый режим для краткосрочных поездок и ввела карантин для всех, кто прибывает из Южной Кореи. 14 различных стран, а также 18 регионов Китая ввели обязательный карантин для всех, кто побывал в Южной Корее в последние две недели. Еще 46 стран ужесточили процедуру въезда и ввели медицинские проверки для путешественников из Южной Кореи.
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