Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч

СЕУЛ, 8 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 367 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 , таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 7134 человек, число погибших достигло 50, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 44 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учёбы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из числа новых случаев 294 обнаружены в городе Тэгу, еще 32 - в провинции Кёнсан-Пукто. По 12 новых зараженных в Сеуле и провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. За сутки скончались 6 человек, общее число погибших достигло 50. Выздоровели еще 12 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 130. Анализы еще 19 376 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 120, в Тэгу 5387 человек, 1081 заразился в провинции Кёнсан-Пукто, еще 142 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 97 случаев, среди них одна беременная женщина. Около 4,3 тысячи (63,5%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.

В городе Тэгу наблюдаются случаи распространения инфекции в локальных сообществах. Так в одном жилом комплексе, где зарегистрированы 94 последователя Синчхончжи, заразились уже 46 человек из 142 жителей.

Как следует из информации на сайте МИД РК, в общей сложности уже 120 стран или регионов до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 36 стран, таких как Сингапур, Израиль, Ирак, а также Гонконг, ввели запрет на въезд, касающийся всех, кто был в Южной Корее.