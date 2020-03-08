Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса в Перу увеличилось до шести, сообщает министерство здравоохранения страны.
Как отмечает минздрав, четверо из заболевших связаны с "нулевым пациентом": трое являются членами семьи, один – близким другом. Среди заболевших есть семилетний ребенок. Отмечается, что заразившиеся были изолированы и находятся дома на карантине, их состояние оценивается как стабильное.
Кроме того, был зарегистрирован еще один случай, не имеющий отношения к "нулевому пациенту". По данным минздрава, заразился 29-летний мужчина, прилетевший из Лондона.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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