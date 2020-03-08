Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести

Как отмечает минздрав, четверо из заболевших связаны с "нулевым пациентом": трое являются членами семьи, один – близким другом. Среди заболевших есть семилетний ребенок. Отмечается, что заразившиеся были изолированы и находятся дома на карантине, их состояние оценивается как стабильное.