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2020-03-08T04:19+0300
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Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
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РИА Новости

Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

04:14 08.03.2020 (обновлено: 04:19 08.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Олег Тиньков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
Ранее Тиньков опубликовал заявление, в котором сообщил, что у него нашли острую форму лейкемии.
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По словам онколога, это заболевание имеет свою специфику и требует незамедлительного лечения. "Острый лейкоз — крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия. В таких обстоятельствах нужно забыть обо всех судебных тяжбах и срочно ложиться в клинику, начинать химиотерапию под контролем грамотных онкологов", - заявил Гутник.
Врач отметил, что данное заболевание имеет "несколько вариантов", однако всегда требует госпитализации и химиотерапии. "Неострого лейкоза нет в принципе — условно можно так назвать только ремиссию. Хочется пожелать Олегу Тинькову победы над этим тяжелым заболеваниям, ведь самое главное то, что оно не позволяет ждать. Времени на раскачку просто нет", - сказал он.
При этом Гутник подчеркнул, что с таким заболеванием бизнесмену необходимо в первую очередь заняться лечением. "А со всем остальным он как-то справится — на таком фоне все прочие проблемы меркнут и становятся второстепенными", — заключил специалист.
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Претензии Минфина США

Ранее американский Минфин предъявил Тинькову обвинение по двум пунктам, каждый из которых предполагает до трех лет тюрьмы. По версии следователей, бизнесмен, получивший в 1996 году американский паспорт, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го Тиньков опосредованно владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.
Из первого пункта обвинения следует, что в 2013 году Тиньков подал неверную налоговую декларацию, указав доход в 205 тысяч долларов, хотя на самом деле он был выше. Второй пункт обвинения касается финансовой информации в заявлении о выходе из гражданства. В частности, заявитель должен отчитаться о налогах за пять лет до экспатриации. Здесь Тиньков сообщил, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.
Бизнесмен, комментируя налоговые претензии властей США, отметил, что над этим работают его юристы.
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Вадим ГутникTCS Group Holding PLCПретензии США к Олегу ТиньковуОлег ТиньковМинистерство финансов СШАСШАВ мире
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