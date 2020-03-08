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Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
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РИА Новости

Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142

04:13 08.03.2020 (обновлено: 04:23 08.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Противолодочный самолет ТУ-142 . Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британские истребители Typhoon взлетели в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter Королевских ВВС.
Ранее в субботу пресс-служба Северного флота сообщала, что два российских противолодочных самолета Ту-142 выполнили полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана в преддверии начала учений НАТО в Норвегии. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В британских ВВС назвали случившееся "рутинными действиями, скоординированными с несколькими союзниками по НАТО.
На фотографиях, прикрепленных к сообщению, запечатлены Ту-142 ВМФ России.
На странице базы Лоссимут в Twitter уточняется, что российские самолеты "не входили в воздушное пространство Великобритании", однако приблизились "к зоне британских интересов".
Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Соединенного королевства, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.
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РоссияТу-142ВеликобританияВ мире
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