Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142

В британских ВВС назвали случившееся "рутинными действиями, скоординированными с несколькими союзниками по НАТО.

На фотографиях, прикрепленных к сообщению, запечатлены Ту-142 ВМФ России.

Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Соединенного королевства, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.