В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 695 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 20 533 человека (5264 человек находятся в тяжелом состоянии), 57 065 человек выписаны из больниц, 3097 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.