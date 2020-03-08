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В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса
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РИА Новости

В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса

03:50 08.03.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Китае за сутки возросло на 44 и достигло 80 695, 27 человек скончались, 1661 выздоровели и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 695 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 20 533 человека (5264 человек находятся в тяжелом состоянии), 57 065 человек выписаны из больниц, 3097 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране были выявлены 44 новых заражения, скончались 27 (все в провинции Хубэй).
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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