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Еще один лайнер в США с подозрением на коронавирус признали безопасным
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РИА Новости

Еще один лайнер в США с подозрением на коронавирус признали безопасным

03:26 08.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Royal Princess
Круизный лайнер Royal Princess
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер Royal Princess. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Круизный лайнер Royal Princess, на который перешел член экипажа с лайнера Grand Princess, признан безопасным, его пассажиры и команда сошли на берег, сообщил в воскресенье журналистам главный врач круизной компании Carnival Corporation Гранд Тарлинг.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что власти отслеживают еще один круизный лайнер, но не уточнил, какой именно.
"Я думаю, что речь идет о Royal Princess... Один член экипажа перешел на Royal Princess с Grand Princess. Этот человек чувствует себя хорошо по прошествии 14-дневного инкубационного периода COVID-19. Насколько я понимаю, уже прошло 15 или 16 дней с момента его перехода, так что мы не думаем, что есть риск", - сказал он.
Тарлинг отметил, что накануне специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний признали корабль безопасным. Корабль уже прибыл в порт города Сан-Педро и все сошли на берег, сказал он.
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Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 21 человека на борту Grand Princess, 19 из которых - члены экипажа. В компании подтвердили РИА Новости, что на борту есть четверо россиян, и все они члены экипажа. Там отказались сообщить, находятся ли они в числе зараженных, сославшись на тайну личной жизни.
На борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.
Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
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