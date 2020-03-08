Еще один лайнер в США с подозрением на коронавирус признали безопасным

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Круизный лайнер Royal Princess, на который перешел член экипажа с лайнера Grand Princess, признан безопасным, его пассажиры и команда сошли на берег, сообщил в воскресенье журналистам главный врач круизной компании Carnival Corporation Гранд Тарлинг.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что власти отслеживают еще один круизный лайнер, но не уточнил, какой именно.

"Я думаю, что речь идет о Royal Princess... Один член экипажа перешел на Royal Princess с Grand Princess. Этот человек чувствует себя хорошо по прошествии 14-дневного инкубационного периода COVID-19. Насколько я понимаю, уже прошло 15 или 16 дней с момента его перехода, так что мы не думаем, что есть риск", - сказал он.

Тарлинг отметил, что накануне специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний признали корабль безопасным. Корабль уже прибыл в порт города Сан-Педро и все сошли на берег, сказал он.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 21 человека на борту Grand Princess, 19 из которых - члены экипажа. В компании подтвердили РИА Новости, что на борту есть четверо россиян, и все они члены экипажа. Там отказались сообщить, находятся ли они в числе зараженных, сославшись на тайну личной жизни.

На борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.

Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии , вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско , чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.