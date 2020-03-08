"Активные бабушки" в Финляндии борются с изменением климата

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Проблемы изменения климата волнуют не только молодое поколение, но и тех, кто постарше. "Активные бабушки" - так называется группа, объединяющая в Проблемы изменения климата волнуют не только молодое поколение, но и тех, кто постарше. "Активные бабушки" - так называется группа, объединяющая в Финляндии взрослых людей, выступающих за действия по борьбе с глобальным потеплением.

"У людей есть определенные, устоявшиеся образы бабушек, но мы хотим переоценить само понятие в сторону сильных и активных дам", - рассказала РИА Новости основатель движения, 63-летняя Сейя Курунмяки.

Она задумалась о создании группы в конце 2018 года, обеспокоенная будущим внуков и вдохновленная молодежным движением Греты Тунберг . Курунмяки и решила создать нечто подобное, но в возрастной группе значительно старше.

"В октябре 2019 года я создала группу в Facebook под названием "Активные бабушки" (Aktivistimummot), где опубликовала манифест. В течение пары недель группа собрала более 3 тысяч участников, достигнув 5 тысяч уже в январе. Группа объединила не только бабушек, но самых разных людей", - говорит она.

Основная миссия - поменять отношение общества к проблемам климата, пользуясь простыми решениями. Например, чаще ходить с детьми на природу, при выборе подарка к празднику обратить внимание на секонд-хэнд, есть больше растительной пищи, вести более размеренный, не быстрый образ жизни.

"Мы хотим сохранить планету не только для наших внуков, но и всех детей в мире", - отмечает основатель движения.

Актив группы регулярно собирается в библиотеках для обсуждения проблем климата и, например, написания статей и ведения блогов по темам сокращения отходов, объяснения "климатической" терминологии или с призывами к политикам об активных действиях. При этом движение не является политическим.

"Наш ключевой актив - возраст и опыт. С нашей эмпатией, родственными связями, авторитетом, желанием перемен мы можем многое", - отмечает она.