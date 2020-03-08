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"Активные бабушки" в Финляндии борются с изменением климата
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РИА Новости

"Активные бабушки" в Финляндии борются с изменением климата

03:23 08.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ
© РИА Новости / Максим Блинов
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Проблемы изменения климата волнуют не только молодое поколение, но и тех, кто постарше. "Активные бабушки" - так называется группа, объединяющая в Финляндии взрослых людей, выступающих за действия по борьбе с глобальным потеплением.
"У людей есть определенные, устоявшиеся образы бабушек, но мы хотим переоценить само понятие в сторону сильных и активных дам", - рассказала РИА Новости основатель движения, 63-летняя Сейя Курунмяки.
Она задумалась о создании группы в конце 2018 года, обеспокоенная будущим внуков и вдохновленная молодежным движением Греты Тунберг. Курунмяки и решила создать нечто подобное, но в возрастной группе значительно старше.
"В октябре 2019 года я создала группу в Facebook под названием "Активные бабушки" (Aktivistimummot), где опубликовала манифест. В течение пары недель группа собрала более 3 тысяч участников, достигнув 5 тысяч уже в январе. Группа объединила не только бабушек, но самых разных людей", - говорит она.
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Основная миссия - поменять отношение общества к проблемам климата, пользуясь простыми решениями. Например, чаще ходить с детьми на природу, при выборе подарка к празднику обратить внимание на секонд-хэнд, есть больше растительной пищи, вести более размеренный, не быстрый образ жизни.
"Мы хотим сохранить планету не только для наших внуков, но и всех детей в мире", - отмечает основатель движения.
Актив группы регулярно собирается в библиотеках для обсуждения проблем климата и, например, написания статей и ведения блогов по темам сокращения отходов, объяснения "климатической" терминологии или с призывами к политикам об активных действиях. При этом движение не является политическим.
"Наш ключевой актив - возраст и опыт. С нашей эмпатией, родственными связями, авторитетом, желанием перемен мы можем многое", - отмечает она.
"Я задумалась о вопросе изменения климата десять лет назад, когда в Финляндии объявили о создании Фонда инноваций и были опубликованы сценарии изменения климата. Но все случилось очень быстро и гораздо хуже, чем было представлено тогда. Изменения настолько быстры, что у нас не осталось времени. Теперь мы должны сделать гораздо более радикальные действия. У меня есть внуки, и я думаю о том, как они будут расти. Что они скажут, когда станут старше? А что делал ты, когда климат необратимо менялся?" - заключила Курунмяки.
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