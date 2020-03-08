Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. По делу проходят четыре фигуранта.
"Официально объявлено расписание судебных заседаний, они запланированы на март, июнь и даже на осень. Безусловно, это будет долгий процесс - там сложное обвинение и большой объем материалов", - рассказала Кутьина.
По ее словам, в суд поедут только юристы, сами обвиняемые там не появятся.
Крушение MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили об отсутствии средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование ведет Совместная следственная группа (ССГ), Россия в нем не участвует.
Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
В июне 2019 года ССГ назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.