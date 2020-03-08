Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

"Официально объявлено расписание судебных заседаний, они запланированы на март, июнь и даже на осень. Безусловно, это будет долгий процесс - там сложное обвинение и большой объем материалов", - рассказала Кутьина.

По ее словам, в суд поедут только юристы, сами обвиняемые там не появятся.

Крушение MH17

Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили об отсутствии средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

В июне 2019 года ССГ назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.