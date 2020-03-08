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Заболевшие на борту Grand Princess почти выздоровели
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РИА Новости

Заболевшие на борту Grand Princess почти выздоровели

03:04 08.03.2020
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© REUTERS / California National GuardКруизное судно Grand Princess у побережья Калифорнии
Круизное судно Grand Princess у побережья Калифорнии
© REUTERS / California National Guard
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Заболевшие коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess почти выздоровели, сообщил в воскресенье журналистам главный врач круизной компании Carnival Corporation Гранд Тарлинг.
"Первые 45 человек, которых мы отобрали для тестирования, - это те, кто сообщил о признаках заболевания во время плавания. Они в основном все выздоровели, но остаются изолированными в каютах", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
По его словам, среди 21 человека, у которых был диагностирован коронавирус, люди разных национальностей. В частности, это двое пассажиров - граждан США. Среди членов команды он упомянул только граждан Филиппин, не став сообщать другие данные.
Тарлинг заверил, что на коронавирус будут проверены все члены экипажа. Что касается пассажиров, то компания пока не получила инструкций от властей о том, будет ли это сделано и как.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
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