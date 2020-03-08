Заболевшие на борту Grand Princess почти выздоровели

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Заболевшие коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess почти выздоровели, сообщил в воскресенье журналистам главный врач круизной компании Carnival Corporation Гранд Тарлинг.
"Первые 45 человек, которых мы отобрали для тестирования, - это те, кто сообщил о признаках заболевания во время плавания. Они в основном все выздоровели, но остаются изолированными в каютах", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Тарлинг заверил, что на коронавирус будут проверены все члены экипажа. Что касается пассажиров, то компания пока не получила инструкций от властей о том, будет ли это сделано и как.
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