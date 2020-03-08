В Венесуэле задержали 38 сотрудников PDVSA

МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Глава Глава МВД Венесуэлы Нестор Реверол сообщил в субботу о новых задержаниях среди сотрудников и руководства государственной нефтегазовой корпорации PDVSA , в числе 38 задержанных экипаж танкера Negra Hipólita, президент PDV Marina и его ассистент, а также 6 менеджеров.

"В рамках межведомственного расследования под руководством генеральной прокуратуры задержаны 8 человек помимо 30 членов экипажа танкера", - заявил Реверол в эфире телеканала Iguana.

Министр сообщил, что сотрудники Главного управления военной контрразведки обнаружили кражу углеводородов с использованием танкера Negra Hipólita, который вывез с НПЗ Парагуана в штате Фалькон 40 тысяч баррелей бензина, 36 тысяч баррелей дизельного топлива и 50 тысяч баррелей авиационного керосина. Судно было перенаправлено на морскую границу между водами Венесуэлы и Нидерландских Антильских островов, где топливо перегрузили на танкер Panamanian Glory под флагом Колумбии

Силы ВМФ страны задержали и конвоировали танкер Negra Hipólita на базу Сан-Аугустин-Армарио в Пуэрто-Кабельо, где его обыскали и арестовали экипаж.

Двадцатого февраля на фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в отрасли. Комиссию по реструктуризации компании возглавил вице-президент по экономике Венесуэлы Тарек Аль Аиссами.

Сотрудники венесуэльской разведки 28 февраля арестовали двух руководителей подразделения снабжения и торговли PDVSA. По данным президентской комиссии по реорганизации нефтяной отрасли, менеджеры передавали конфиденциальную информацию стратегического характера правительству США , которое таким образом получало возможность вредить нефтяной отрасли Венесуэлы.

Двадцать девятого февраля стало известно о серьезных перестановках в руководстве PDVSA - указом президента назначены новые вице-президенты компании по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.

Вскоре, 3 марта, по обвинению в хищении стратегических материалов - смазочных материалов, масел и сульфоновой кислоты - был задержан президент другого подразделения PDVSA - Aceites y Solventes Venezolanos SA (VASSA) - Оскар Рафаэль Апонте Ландаэрта.