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У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
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РИА Новости

У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

02:40 08.03.2020 (обновлено: 04:52 08.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
"Посетитель не контактировал с президентом или вице-президентом и не посещал мероприятия в главном зале... Администрация Трампа в курсе ситуации, и мы продолжим регулярные контакты со всеми необходимыми государственными официальными лицами", - говорится в сообщении.
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2113003
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсДональд ТрампВашингтон (город)В мире
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