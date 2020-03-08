У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
"Посетитель не контактировал с президентом или вице-президентом и не посещал мероприятия в главном зале... Администрация Трампа в курсе ситуации, и мы продолжим регулярные контакты со всеми необходимыми государственными официальными лицами", - говорится в сообщении.
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
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