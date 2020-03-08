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СМИ: арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов в порту Салиф
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РИА Новости

СМИ: арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов в порту Салиф

02:28 08.03.2020
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© AP Photo / Hani MohammedАвиаудар арабской коалиции
Авиаудар арабской коалиции
© AP Photo / Hani Mohammed
Авиаудар арабской коалиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Арабская коалиция нанесла удары по объектам шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в портовом городе Салиф, сообщает саудовское издание Saudi Gazette.
По данным издания, были уничтожены объекты, где собирались и с которых запускали заминированные лодки.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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