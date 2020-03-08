Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 500

Ранее в субботу министерство здравоохранения страны сообщало о 441 случае инфицирования. При этом, от коронавируса излечились уже 30 человек. Кроме того, по состоянию на вечер пятницы были зафиксированы пять смертей.
Как отмечает Pais, зафиксированы два крупных очага заболевания в стране - в городе Витория (автономное сообщество Страна Басков) заболели более 60 человек, которые около двух недель назад посещали похоронную церемонию. Другой очаг располагается в автономном сообществе Мадрид.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса