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Посольство РФ предупредило о риске введения карантина на севере Италии
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РИА Новости

Посольство РФ предупредило о риске введения карантина на севере Италии

02:19 08.03.2020 (обновлено: 02:27 08.03.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЖенщина в защитной маске в Италии
Женщина в защитной маске в Италии
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Женщина в защитной маске в Италии
РИМ, 8 мар - РИА Новости. Посольство России в Италии предупредило, что власти страны готовят новый пакет мер по борьбе с коронавирусом, которые могут вылиться в введение карантина на большей части территории северной Италии.
В попавшем в итальянские СМИ отрывке документа говорится о необходимости "абсолютным образом избегать передвижений на въезд и на выезд" из Ломбардии, провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето. Речь также идет о запрете на передвижение на этих территориях. При этом проект документа уже вызвал ряд замечаний со стороны региональных властей.
В российском посольстве предупредили, что власти Италии могут ввести карантин во всей Ломбардии, а также в 11 провинциях (Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия), где сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом.
"Как сообщается, применительно к указанным регионам Италии это означает полный запрет на въезд/выезд. В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями МИД России настоятельно просим российских граждан воздержаться от поездок в Италию в настоящее время", - заявили в дипмиссии.
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По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3070 человек, излечились более 55,4 тысячи пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаИталияВ мире
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