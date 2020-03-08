Посольство РФ предупредило о риске введения карантина на севере Италии

РИМ, 8 мар - РИА Новости. Посольство Посольство России Италии предупредило, что власти страны готовят новый пакет мер по борьбе с коронавирусом , которые могут вылиться в введение карантина на большей части территории северной Италии.

В попавшем в итальянские СМИ отрывке документа говорится о необходимости "абсолютным образом избегать передвижений на въезд и на выезд" из Ломбардии, провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето. Речь также идет о запрете на передвижение на этих территориях. При этом проект документа уже вызвал ряд замечаний со стороны региональных властей.

В российском посольстве предупредили, что власти Италии могут ввести карантин во всей Ломбардии, а также в 11 провинциях (Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия), где сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом.

"Как сообщается, применительно к указанным регионам Италии это означает полный запрет на въезд/выезд. В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями МИД России настоятельно просим российских граждан воздержаться от поездок в Италию в настоящее время", - заявили в дипмиссии.

По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19