Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

"В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов. Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы. Анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия", – рассказал врач.

Помочь вегетарианцам в России можно. Владимир Болибок рекомендует сначала посоветоваться с диетологом. Специалист поможет подобрать правильный набор продуктов. Врач поможет и традиционалистам, которые из года в год едят одну и ту же еду.

"У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов. В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме", – считает врач.