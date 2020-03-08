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Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
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РИА Новости

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

02:00 08.03.2020
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CC0 / jill111 / Салат и овощи
Салат и овощи
CC0 / jill111 /
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты. Почему так происходит, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
Авитаминоз – это недостаток определенного витамина в организме. Сегодня в магазинах можно найти продукты на любой вкус и кошелек, что приводит к тому, что вы, так или иначе, съедаете нужное количество витаминов и микроэлементов. В большинстве случаев в группе риска остаются только те люди, которые целенаправленно ограничивает себя в еде, объяснил радио Sputnik Владимир Болибок.
"В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов. Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы. Анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия", – рассказал врач.
Помочь вегетарианцам в России можно. Владимир Болибок рекомендует сначала посоветоваться с диетологом. Специалист поможет подобрать правильный набор продуктов. Врач поможет и традиционалистам, которые из года в год едят одну и ту же еду.
"У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов. В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме", – считает врач.
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