В Мексике задержали одного из лидеров крупного преступного картеля

"В ходе совместной операции был задержан Армандо Н. по прозвищу "Эль Микло" … входящий в преступную группировку "Санта-Роса-де-Лима ... В 2017 году он стал одним из главных пособников Хосе Антонио Йепеса "Кувалды" (лидера группировки – ред.)", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

В апреле 2019 года появилась информация, что картель "Санта-Роса-де-Лима" в числе других преступных группировок угрожал президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Как сообщалось, члены картеля развесили плакаты на мосту в городе Селайя штата Гуанахуато. В них лидер группировки по прозвищу "Кувалда" просил президента прекратить спецоперацию в регионе против мафии, ворующей топливо из трубопроводов. В противном случае он обещал большие проблемы и насилие.