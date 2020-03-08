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В Мексике задержали одного из лидеров крупного преступного картеля
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РИА Новости

В Мексике задержали одного из лидеров крупного преступного картеля

01:20 08.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкПолиция в Мексике
Полиция в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Полиция в Мексике. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Мексики задержали одного из лидеров крупной преступной группировки "Санта-Роса-де-Лима" в штате Гуанахуато, сообщила генпрокуратура штата.
"В ходе совместной операции был задержан Армандо Н. по прозвищу "Эль Микло" … входящий в преступную группировку "Санта-Роса-де-Лима ... В 2017 году он стал одним из главных пособников Хосе Антонио Йепеса "Кувалды" (лидера группировки – ред.)", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
По данным генпрокуратуры, задержанный является основным организатором многочисленных нападений и убийств. В свою очередь местный телеканал Televisa называет "Эль Микло" правой рукой лидера группировки.
В ходе операции власти также задержали еще трех членов организации.
В апреле 2019 года появилась информация, что картель "Санта-Роса-де-Лима" в числе других преступных группировок угрожал президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Как сообщалось, члены картеля развесили плакаты на мосту в городе Селайя штата Гуанахуато. В них лидер группировки по прозвищу "Кувалда" просил президента прекратить спецоперацию в регионе против мафии, ворующей топливо из трубопроводов. В противном случае он обещал большие проблемы и насилие.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей. Так, 2018-2019 годы стали худшими в истории страны по количеству убийств.
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