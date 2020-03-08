Парковка в столице будет бесплатной 8 и 9 марта

"В праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог ... горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.