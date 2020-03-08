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Парковка в столице будет бесплатной 8 и 9 марта
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РИА Новости

Парковка в столице будет бесплатной 8 и 9 марта

01:17 08.03.2020 (обновлено: 03:14 08.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Парковка в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Припарковать автомобиль в Москве можно будет бесплатно 8 и 9 марта в честь Международного женского дня, москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставить свои машины на любых парковках, в том числе и с повышенным тарифом, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог ... горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме.
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