Парковка в столице будет бесплатной 8 и 9 марта

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Припарковать автомобиль в Москве можно будет бесплатно 8 и 9 марта в честь Международного женского дня, москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставить свои машины на любых парковках, в том числе и с повышенным тарифом, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог ... горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме.