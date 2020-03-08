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Проезд для женщин в Москве и области 8 марта будет бесплатным
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РИА Новости

Проезд для женщин в Москве и области 8 марта будет бесплатным

01:15 08.03.2020 (обновлено: 04:53 08.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДевушка в метро
Девушка в метро
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Девушка в метро. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на электричках 8 марта для всех женщин будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Мы договорились с (губернатором Московской области - ред.) Андреем Юрьевичем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - сообщил мэр.

Как добавил на своей странице в "ВКонтакте" Андрей Воробьев, в Подмосковье для женщин и детей также отменят плату за вход в музеи.
"Восьмого марта проезд для них (женщин – ред.) в общественном транспорте и электричках (кроме "Аэроэкспресса") будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным", - написал глава региона.
Вы самые лучшие в мире: Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
00:09
Путин поздравил женщин с 8 марта
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Празднование 8 мартаМеждународный женский деньСергей СобянинАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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