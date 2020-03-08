Проезд для женщин в Москве и области 8 марта будет бесплатным

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на электричках 8 марта для всех женщин будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Мы договорились с (губернатором Московской области - ред.) Андреем Юрьевичем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - сообщил мэр.
Как добавил на своей странице в "ВКонтакте" Андрей Воробьев, в Подмосковье для женщин и детей также отменят плату за вход в музеи.
"Восьмого марта проезд для них (женщин – ред.) в общественном транспорте и электричках (кроме "Аэроэкспресса") будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным", - написал глава региона.