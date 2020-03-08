Путин поздравил женщин с 8 марта

"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире", - сказал он.

По словам Путина, женщинам "каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе". В то же время, отметил он, представительницам прекрасного пола удается "всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными".

"Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям", - сказал президент.

Особые слова признательности он выразил всем женщинам, которые посвящают себя материнству, "дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь".