Путин поздравил женщин с 8 марта

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив их способность все успевать, оставаясь при этом красивыми и очаровательным. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала "Россия 24".
"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире", - сказал он.
По словам Путина, женщинам "каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе". В то же время, отметил он, представительницам прекрасного пола удается "всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными".
"Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям", - сказал президент.
Особые слова признательности он выразил всем женщинам, которые посвящают себя материнству, "дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь".
"Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта", - сказал глава государства, еще раз поздравив россиянок с праздником и пожелав им здоровья, любви и радости.
Вчера, 18:37"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 мартаВетерана Великой Отечественной войны Анну Васильевну Котенко с наступающим праздником 8 марта поздравили кемеровские курсанты-юнармейцы и оркестр национальной гвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет во дворе ее дома. Букет из живых тюльпанов дополнили бумажные цветы, созданные в технике оригами.