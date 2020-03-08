"Вы самые лучшие в мире": Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем. "Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе, и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными", – отметил в поздравлении глава государства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем. "Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе, и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными", – отметил в поздравлении глава государства.
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