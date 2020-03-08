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Религия и мировоззрение
2020-03-08T08:00+0300
https://ria.ru/20200308/1568290902.html
Глава Иоанна Крестителя: где находится одна из величайших святынь
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РИА Новости

Глава Иоанна Крестителя: где находится одна из величайших святынь

08:00 08.03.2020
11309
CC0 / / Икона "Иоанн Креститель"
Икона Иоанн Креститель
CC0 / /
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Православные христиане в конце первой недели Великого поста этого года отмечают один из самых необычных праздников — Первое и Второе обретение честной главы Иоанна Крестителя. История этой реликвии весьма туманна и запутанна, поэтому никто точно не знает, где именно она находится сейчас. О загадке одной из величайших святынь — в материале РИА Новости.
CC0 / / Икона "Усекновение головы Иоанна Предтечи"
Икона Усекновение головы Иоанна Предтечи
CC0 / /
Икона "Усекновение головы Иоанна Предтечи"

Страшная просьба

Тут путаница почти с самого начала. Как известно из Евангелия, Иоанна Крестителя приказал убить правитель Галилеи Ирод Антипа. Хотя он же, пожалуй, был единственным властителем, уважавшим великого пророка.
Но когда Предтеча стал изобличать его в том, что он вступил в брак с Иродиадой, женой своего брата, разгневанный царь заточил его в темницу. Супруга, как повествует евангелист Марк, "злобясь на него, желала убить его; но не могла", пока не подвернулся удобный момент.
На одном из пиров Саломея, дочь Иродиады, "плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним". И царь ей сказал, что та может просить у него все, что захочет.
"Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей", — свидетельствует евангелист Марк.
CC0 / / Картина "Саломея с головой Иоанна Крестителя" художника Микеланджело Меризи да Караваджо
Картина Саломея с головой Иоанна Крестителя художника Микеланджело Меризи да Караваджо
CC0 / /
Картина "Саломея с головой Иоанна Крестителя" художника Микеланджело Меризи да Караваджо
Тело Иоанна, согласно Евангелию, похоронили его ученики. А вот что было с головой — Писание умалчивает. Сохранилось лишь предание, по которому Иродиада спрятала ее в своем дворце. Однако жена домоправителя Ирода по имени Иоанна выкрала голову и, поместив в кувшин, захоронила на Елеонской горе напротив Иерусалима, на территории одного из поместий галилейского царя.
Спустя десятки лет эту землю выкупил некий вельможа по имени Иннокентий. Он и обнаружил кувшин с головой Предтечи. Это событие вошло в церковный календарь как Первое обретение главы Иоанна Крестителя.
Перед смертью благочестивый вельможа решил закопать голову. На месте захоронения он, как гласит предание, построил церковь. Но со временем она обветшала и разрушилась. И в христианской общине реликвию считали навеки утраченной.

Обретение и забвение

Однако случилось чудо. В IV веке, как гласит предание, Иоанн Креститель явился двум монахам, которые совершали паломничество в Иерусалим, и указал место захоронения своей головы. Те положили ее в мешок, но по дороге домой встретили горшечника из сирийского города Емесса (современный Хомс). Тому тоже явился во сне пророк и указал "забрать у нерадивых монахов" реликвию. Он так и сделал. Спустя годы, после череды различных перипетий, святыню утратили вновь.
В 452 году произошло Второе обретение главы Иоанна Предтечи. Монах Маркелл раскопал ее в Емессе. А вот что было потом — большая загадка.
Церковное предание гласит, что святыню торжественно перенесли в Константинополь, где она и хранилась многие столетия. Однако еще в XVII веке французские историки отмечали, что средневековой Европе ничего не было известно об этом событии. Напротив, считалось, что голова осталась в Емессе, где ради нее воздвигли величественную церковь.
Вот только примерно с VIII века след святыни теряется. Где она могла оказаться? На этот счет существует три версии.

"Разделили на части"

В начале VIII века к власти в Византии пришли иконоборцы. Они принялись уничтожать не только иконы, но и реликвии, считая их "пережитком язычества". Печальная участь угрожала и главе Иоанна Предтечи, однако верующим удалось ее вовремя спасти. В самый последний момент они перенесли святыню из Емесса в город Команы.
Правда, в то время было два города с таким названием. Один находился в Каппадокии, а другой — в Абхазии. Большинство ученых склоняются к тому, что речь идет все же о Причерноморье, ведь Команы Колхидские — так называли этот город — на протяжении почти тысячелетия служили пристанищем для гонимых властью христиан. Там, например, находился в ссылке знаменитый учитель Церкви Иоанн Златоуст.
В 843 году, когда режим иконоборцев свергли, реликвию доставили в Константинополь. Это событие отмечается в Церкви как Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
"Затем глава была поделена на несколько частей (согласно различным версиям, на две или на семь частей, вероятно, во время правления императора Константина IX Мономаха), которые хранились в храмах Константинополя", — отмечают авторы "Православной энциклопедии".
А в 1204 году крестоносцы увезли части святыни в Западную Европу. Одна из них оказалась во французском Амьене. Другая — в соборе Сан-Сильвестро-ин-Капите в Риме. То, что завоеватели не успели захватить, эвакуировали в Великую Лавру на Афоне.
CC BY-SA 3.0 / Maxim Massalitin / Передняя часть черепа святого Иоанна Крестителя в соборе Notre-Dame d’Amiens во Франции
Передняя часть черепа святого Иоанна Крестителя в соборе Notre-Dame d’Amiens во Франции
CC BY-SA 3.0 / Maxim Massalitin /
Передняя часть черепа святого Иоанна Крестителя в соборе Notre-Dame d’Amiens во Франции
Впоследствии части главы Предтечи распространились по всей Европе. Одну из них правитель Валахии Неагул Башараба в XVI веке подарил афонскому монастырю Дионисиат.
"В эпоху Средневековья происходил постоянный обмен реликвиями. Ведь тогда они играли не только духовную, но и большую политическую роль", — отмечает в беседе с журналистами британский искусствовед Энтони Истмонд.

Кавказский след

По другой версии, святыню спрятали от иконоборцев в Команах Каппадокийских. Оттуда привезли в Иберию (Грузию), где она хранилась вплоть до XIII века, пока ею не завладел брат правителя земли Арцах (ныне — Нагорный Карабах) по имени Джалал Дола.
Согласно хроникам, он вручил реликвию своему брату, однако через некоторое время потребовал обратно. Но тот отказался.
"Тогда Джалал Дола силою отнял ее у брата и привез в края Гандзак, в гавар Арцаха, в родовую усыпальницу свою. И поместил он ее там и над ней построил удивительную и восхитительную церковь католике во славу Бога Христа и Крестителя его святого Иоанна. А день освящения церкви назвал ее именем святого Иоанна Гандзасара", — повествует армянский летописец.
CC BY-SA 3.0 / / Гандзасарский монастырь в Республике Нагорный Карабах
Гандзасарский монастырь в Республике Нагорный Карабах
CC BY-SA 3.0 / /
Гандзасарский монастырь в Республике Нагорный Карабах

Святыня ислама

Впрочем, согласно еще одному преданию, святыню вывезли из сирийского города Емесса намного раньше VIII века. По каким причинам — неизвестно. Однако глава Иоанна Предтечи оказалась в Дамаске.
По византийской традиции ее погребли в храме, который, как отмечали современники, был богато украшен. Что удивительно, стены базилики, возведенной примерно в VI веке, сохранились до сих пор. Теперь это часть четвертой по значимости мечети ислама — Омейядской.
"Строители мечети Омейядов (в VIII веке. — Прим. ред.) наткнулись на гробницу, где не было ни единого намека на то, кто в ней похоронен. И решили разрушить ее. Едва нанесли несколько ударов, как из камня пошла кровь", — рассказывает корреспонденту РИА Новости имам мечети Ахмед Букар.
Местные христиане сообщили халифу Аль-Валиду, который возводил мечеть, что в могиле покоится глава Иоанна Предтечи. Тогда правитель приказал построить над ней специальный шатер. Ныне свои молитвы перед святыней возносят тысячи мусульман, которые почитают Крестителя как одного из пророков ислама.
Однако, как уточняет Букар, достоверно не известно, погребена ли глава целиком, либо это одна из ее частей. Каких-либо серьезных исследований тут не проводилось, как и с реликвиями, хранящимися в Риме, Амьене, на Афоне и в Нагорном Карабахе.
А ученые, в свою очередь, подчеркивают, что решить проблему невозможно — слишком мало данных. Поэтому местоположение главы Иоанна Предтечи — вопрос прежде всего веры, а не науки.
Святой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
21 января, 08:00Религия и мировоззрение
Конкурент Христа или посредник: кем на самом деле был Иоанн Креститель
938103219
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Религия и мировоззрениеАфон (гора)Аналитика - Религия и мировоззрениеИерусалимГрузияВ мире
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