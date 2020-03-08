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Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
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РИА Новости

Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков

06:13 08.03.2020
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© Фото : OCW / Freek van den BerghМинистр культуры Ингрид ван Энгельсховен, посол Индонезии в Нидерландах Густи Агунг Весака Пуджа и директор Национального музея этнологии в Нидерландах Стейн Шундервурд
Министр культуры Ингрид ван Энгельсховен, посол Индонезии в Нидерландах Густи Агунг Весака Пуджа и директор Национального музея этнологии в Нидерландах Стейн Шундервурд
© Фото : OCW / Freek van den Bergh
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Нидерланды вернули Джакарте кинжал индонезийского принца Дипонегоро через 45 лет после того, как обещали это сделать, сообщает The Guardian.
Церемония передачи артефакта состоялась в индонезийском посольстве в Гааге в присутствии министра культуры Нидерландов, посла Индонезии в Нидерландах и директора музея этнологии в Лейдене, в коллекции которого его искали два года.
"Кинжал очень важен для Индонезии. Дипонегоро – наш национальный герой. Этот атрибут принца означал его статус", — уточнил атташе по культуре индонезийского посольства Фери Исванди.
"Мятежный принц" бывшей колонии Нидерландов отдал это оружие завоевателям в 1830 году после пятилетнего противостояния между Дипонегоро и Голландской империей.
Нидерланды признали независимость Индонезии в 1949 году, и кинжал был в списке личных вещей героя, о возврате которых было подписано соглашение в 1975 году. Но тогда Джакарте передали только седло, копье и церемониальный зонт.
По мнению Ван Бердена, исчезновение кинжала на несколько лет было связано с организационными проблемами и с нежеланием возвращать сокровища индонезийцам.
Артефакт можно будет увидеть на выставке в Национальном музее в Джакарте.
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06:13Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
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