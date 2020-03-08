Составлен рейтинг городов, популярных для отдыха с подругами

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург и Минск аналитики назвали самыми привлекательными для отдыха в кругу подруг, сообщает Aviasales.

К таким выводам пришли эксперты туристического поисковика, изучив бронирования за прошедший год, в которых фигурировали исключительно женщины (две и более).

Если говорить о путешествиях внутри страны, чаще всего за прошедший год девушки выбирали перелеты: Москва — Санкт-Петербург; Москва — Иркутск; Москва — Сочи; Симферополь — Москва и Хабаровск — Москва.

В пятерку зарубежных направлений вошли: Москва — Минск; Москва — Стамбул; Москва — Прага; Москва — Париж; Москва — Тель-Авив.