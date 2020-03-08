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Туризм
2020-03-08T11:24+0300
https://ria.ru/20200308/1568260582.html
Составлен рейтинг городов, популярных для отдыха с подругами
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РИА Новости

Составлен рейтинг городов, популярных для отдыха с подругами

11:24 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Манежной площади
Отдыхающие на Манежной площади
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург и Минск аналитики назвали самыми привлекательными для отдыха в кругу подруг, сообщает Aviasales.
К таким выводам пришли эксперты туристического поисковика, изучив бронирования за прошедший год, в которых фигурировали исключительно женщины (две и более).
Если говорить о путешествиях внутри страны, чаще всего за прошедший год девушки выбирали перелеты: Москва — Санкт-Петербург; Москва — Иркутск; Москва — Сочи; Симферополь — Москва и Хабаровск — Москва.
В пятерку зарубежных направлений вошли: Москва — Минск; Москва — Стамбул; Москва — Прага; Москва — Париж; Москва — Тель-Авив.
По мнению экспертов, планируя совместное путешествие, россиянки отдают предпочтение городам, где можно весело и сравнительно недорого провести время, сделать эффектные фотографии для социальных сетей либо позагорать.
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