Составлен рейтинг городов, популярных для отдыха с подругами

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург и Минск аналитики назвали самыми привлекательными для отдыха в кругу подруг, сообщает Aviasales.
К таким выводам пришли эксперты туристического поисковика, изучив бронирования за прошедший год, в которых фигурировали исключительно женщины (две и более).
Если говорить о путешествиях внутри страны, чаще всего за прошедший год девушки выбирали перелеты: Москва — Санкт-Петербург; Москва — Иркутск; Москва — Сочи; Симферополь — Москва и Хабаровск — Москва.
В пятерку зарубежных направлений вошли: Москва — Минск; Москва — Стамбул; Москва — Прага; Москва — Париж; Москва — Тель-Авив.
По мнению экспертов, планируя совместное путешествие, россиянки отдают предпочтение городам, где можно весело и сравнительно недорого провести время, сделать эффектные фотографии для социальных сетей либо позагорать.