Как сохранить сбережения во время обвала рынков

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Александр Лесных. Мировые рынки продолжает лихорадить на фоне новостей о распространении коронавируса. В конце недели индекс крупнейших европейских предприятий STOXX 600 упал на 3,5%, фьючерсы на американские фонды подешевели на 3,1-3,6%, а ключевые азиатские площадки — на 0,7-3,1%. Российский рынок не исключение. РИА Новости пообщалось с ведущими финансовыми экспертами и выяснило, как поступить, чтобы не потерять личные сбережения.

Франклины вместо тюльпанов

Многие россияне при резком колебании валют несут свои рублевые накопления в ближайший обменник. По традиции покупают доллары или евро, но есть и те, кто предпочитает более экзотические варианты вроде британских фунтов, швейцарских франков или японских иен. А кто-то и вовсе считает, что продавать рубли уже поздно, и бежит закупать гречку, соль и сахар.

В беседе с РИА Новости руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук рассказал, что падение рубля, как и валют других развивающихся стран, — это реакция на мировую эпидемию коронавируса, и значительные колебания на рынке будут наблюдаться еще долго.

"Эта ситуация продлится несколько месяцев. По моим ощущениям, мы находимся где-то в середине периода нестабильности. Когда он закончится, наверняка будет довольно мощное восстановление и рубль укрепится", — уверен эксперт.

Романчук считает, что в ближайшее время доллар может временно превысить отметку в 70 рублей, но ожидать длительного обвала (вроде того, что случился в 2014-м) не стоит: большой объем золотовалютных резервов и положительное сальдо торгового баланса дают Банку России широкие возможности по стабилизации курса рубля.

Единственный резон покупки валюты в ближайшее время, по мнению специалиста, — игра на разнице курсов. Но даже в этом случае следует осознавать риски и не поддаваться стадному инстинкту.

"Можно купить доллары, учитывая, что определенное пространство для роста американской валюты по отношению к рублю еще есть. Но это небезопасно и, скорее всего, непрофессионалы опоздают, когда придет время продавать валюту, — предупреждает Романчук. — Тем, кто все-таки хочет воспользоваться ситуацией, ни в коем случае не стоит покупать наличную валюту, потому что инвестировать нужно с минимальными затратами. Единственный вариант не потерять деньги из-за банковских комиссий — открыть счет у брокера по минимальному тарифу и торговать валютой на бирже".

Эксперт также посоветовал не испытывать судьбу и отказаться от игры на малораспространенных валютах: непрофессионал здесь практически обречен на потерю денег.

Дать в долг государству

Один из лучших способов не только сохранить сбережения, но и приумножить их в условиях масштабного обвала — покупка долговых бумаг. Так считают крупные инвесторы, обычные граждане вряд ли заметят разницу в доходности с более привычными банковскими вкладами.

"Покупая короткие облигации — на год, два или три, имейте в виду, что доходность по ним сейчас от 5,5 до шести процентов. Это не сильно отличается от ставок по банковским депозитам в рублях. Поэтому я не вижу большого преимущества в таком приобретении, — отмечает директор аналитического департамента "ЛОКО-Инвест" Кирилл Тремасов. — А вложение в длинные облигации всегда сопряжено с риском из-за изменения ставок Центробанка".

Если все же по каким-то причинам вы доверяете долговым обязательствам больше, чем депозитам, Тремасов рекомендует обратить внимание на корпоративные бумаги с высокой доходностью. Непрофессиональным инвесторам эксперт советует выбирать облигации крупных и надежных компаний, входящих в индекс "голубых фишек" (топ-15 наиболее ликвидных акций на российской бирже, например " Газпром ", Сбербанк , " Алроса " и другие). Кстати, по статистике, так поступает большинство россиян, инвестирующих суммы в пределах 50-100 тысяч рублей.

Не все то золото

Надежной инвестицией в сложных экономических условиях остаются драгоценные металлы. Но, по мнению старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, этот вариант подходит только очень терпеливым людям, готовым получить значимую отдачу лет через пять.

"Обезопасить личные вложения золото само по себе не способно, но снизить риски поможет однозначно. Покупка драгметаллов отлично работает как инструмент защиты от рыночных колебаний и диверсификации личного инвестиционного портфеля. Если говорить проще, часть денег следует по-прежнему держать в валюте, часть — в рублях, часть — в паях ПИФов, а часть — в золоте", — советует Бодрова.

Что касается других драгоценных металлов, серебро обычно повторяет динамику золота, поэтому не столь важно, что вы купите. А вот поведение цен на палладий и платину зависит от физического спроса на них в автомобильной промышленности. В последние месяцы активность рынка тут была рекордно высокой, но коронавирус резко обвалил покупки автомобилей во всем мире, так что дальнейший рост под вопросом.

Как и в любых инвестициях, при покупке драгметаллов важно снижать все попутные издержки до минимума. Поэтому Анна Бодрова не рекомендует покупать физическое золото — помимо того, что это дорого, банки очень придирчивы к внешнему виду слитков, поэтому зачастую продать их удается только с дисконтом.

Металлические счета тоже довольно редко используются частными инвесторами: выгода тут напрямую зависит от банка, клиентом которого вы стали. К тому же на такие счета не распространяется система страхования вкладов: если банк разорится, компенсации не ждите.

По мнению Бодровой, единственный реальный способ выгодно вложиться в драгоценные металлы — через брокера купить долю в ETF (биржевом инвестфонде) или приобрести акции золотодобывающих компаний: на российском фондовом рынке их котировки растут даже сейчас.