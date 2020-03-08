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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-03-08T12:00+0300
https://ria.ru/20200308/1568252439.html
"Как это по-русски": матчество вместо отчества
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568252272_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_7115f69db34e66feaf5b4e9a51cbb0ba.jpg
РИА Новости

"Как это по-русски": матчество вместо отчества

12:00 08.03.2020
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Как это по-русски
«Как это по-русски»: матчество вместо отчества
Вчера, 12:00
Матчества использовали еще в Древней Руси. Были и Настасьичи, и Марфины, и Машкины. Сейчас, чтобы присвоить ребенку матчество вместо отчества, нужно получить разрешение. Согласно Семейному кодексу, у ребенка должно быть именно отчество. Мать должна образовать его от любого мужского имени, если отца нет. Но это же несправедливо!
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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