"Таких девушек много вокруг". Ученые показали лица наших предков

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Масштабные археологические исследования последних лет помогли историкам многое уточнить. Как заселялась Сибирь, что происходило во время нашествия Батыя, кто жил в городах-крепостях у засеченной черты — ответы на эти вопросы получены в том числе благодаря антропологам, воссоздавшим внешность тех, кто жил много веков назад.

Разорение Ярославля Батыем

В ходе многолетних раскопок в самом центре Ярославля ученые обнаружили девять коллективных захоронений в самых неподходящих местах — подклетах жилых домов, колодце, хозяйственных помещениях.

Анализируя культурные слои, находки, письменные источники, данные радиоуглеродного анализа и дендрохронологии, специалисты Института археологии РАН , руководившие раскопками, пришли к выводу, что все эти погребения относятся к 1238 году, когда город разорил хан Батый. В летописях об этом упоминается вскользь, но теперь понятен реальный масштаб трагедии.

Одно из коллективных захоронений посреди Детинца, древнейшей части города, привлекло особое внимание. Средневековые жители Ярославля вырыли во дворе сгоревшей богатой усадьбы яму и побросали туда мертвые тела, причем сильно разложившиеся, на что указывали личинки мух. Благодаря энтомологам установили даже время погребения: конец мая — начало июня.

Штурмовали город, судя по письменным источникам, в феврале. На улицы ворвались конники, они рубили и кололи людей сверху. На это указывает характер травм черепов. Погибшие лежали непогребенными до конца весны.

Как выглядели ярославцы, павшие от рук воинов Батыя? Портрет одного из них воссоздал российский антрополог Сергей Никитин. В студенческие годы он слушал лекции Михаила Герасимова — советского ученого, разработавшего методику реконструкции внешности человека по черепу. Мировую известность Никитину принесло портретирование расстрелянных членов царской семьи Романовых.

© С.А Никитин Так выглядел мужчина из коллективного санитарного захоронения, обнаруженного на территории древнего Ярославля. Он погиб в 1238 году во время штурма города Батыем. Фото предоставлено Институтом археологии РАН © С.А Никитин Так выглядел мужчина из коллективного санитарного захоронения, обнаруженного на территории древнего Ярославля. Он погиб в 1238 году во время штурма города Батыем. Фото предоставлено Институтом археологии РАН

Кладбище Тульского кремля

Летом прошлого года ученые Института археологии РАН вели раскопки на территории Тульского кремля. Это старейшее каменное сооружение города, построенное в середине XVI века для обороны южных рубежей Руси от крымской орды.

Археологи сосредоточились на поисках древнего Успенского собора и точно установили, где он стоял.

"Мы нашли алтарную часть, используя естественно-научные методы, магниторазведку. Выявили ряд необычных архитектурных особенностей. Но жителей Тулы больше интересует не храм, а то, как выглядят их предки", — говорит Ася Энговатова, заместитель директора Института археологии РАН, руководитель экспедиции.

Вокруг собора ученые обнаружили кладбище, существовавшее со времен основания крепости до середины XVIII века. Изучение самых старых погребений дает немало пищи для размышлений.

"Мы забываем о том, какой скачок совершила наша цивилизация. Но когда исследуем древний некрополь и анализируем захоронения, это неизбежно приходит на ум. Раньше жизнь была намного труднее и не столь продолжительной. Нерегулярное питание, высокая смертность, особенно среди женщин, погибавших во время и после родов. Семьи были большими, но если из десяти детей выживали трое, это считалось нормой", — рассказывает археолог.

Города всегда притягивали людей, население в них обычно смешанное, внешне очень разнообразное. Это хорошо видно на портретах, выполненных в лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН.

© Анна Рассказова / ИЭА РАН Реконструкция лица девушки, захороненной в XVI веке на кладбище около древнего Успенского собора в Туле © Анна Рассказова / ИЭА РАН Реконструкция лица девушки, захороненной в XVI веке на кладбище около древнего Успенского собора в Туле

"Обратите внимание на необычное лицо девушки. У нее очень короткий нос, выступающий круглый лоб, большие ясные глаза. Возможно, не писаная красавица, но таких много вокруг нас, если приглядеться. Нельзя сказать, что с тех пор лица сильно изменились", — отмечает Анна Рассказова, сотрудник лаборатории антропологической реконструкции ИЭА РАН.

В работе она опирается на классическую методику школы Михаила Герасимова, дополненную современными исследованиями. Череп измеряют, вычисляют параметры лица, восстанавливают жевательные и височные мышцы, строят контур профиля и хрящевого носа, наносят сетку толщин мягких тканей. И хотя сейчас реконструкции можно выполнять в компьютерных программах, Анна предпочитает рисунок и скульптурную композицию.

© Анна Рассказова / ИЭА РАН Так выглядел мужчина, чей череп найден в захоронении XVI века в Туле. Прическа и борода очень меняют облик © Анна Рассказова / ИЭА РАН Так выглядел мужчина, чей череп найден в захоронении XVI века в Туле. Прическа и борода очень меняют облик

Практически все части лица воссоздают по черепу очень точно: нижнюю челюсть, положение глаз в орбите, нависание века, форму носа. Недавно открытые закономерности позволяют неплохо реконструировать кончик носа. Самое сложное — определить форму губ.

Рекомендации по прическе и одежде дают археологи, специалисты по древнему текстилю, опираясь на находки и, если есть, письменные источники эпохи, к которой принадлежал человек. Анализ ДНК в некоторых случаях помогает определить цвет глаз и волос, сформулировать особенности внешности, если они обусловлены генетическими заболеваниями.

© Анна Рассказова / ИЭА РАН Житель Тулы XVI века. Прическу и одежду реконструируют, исходя из исторического контекста © Анна Рассказова / ИЭА РАН Житель Тулы XVI века. Прическу и одежду реконструируют, исходя из исторического контекста

Сибирь на исходе каменного века

Одна из последних работ Анны Рассказовой — реконструкция облика мужчины, жившего в Забайкалье семь тысяч лет назад, в эпоху неолита. Целые черепа древнейшего населения Восточной Сибири находят исключительно редко. Этот и еще несколько обнаружили в могильнике археологического памятника Жиндо на границе с Монголией

Мужчина возрастом 35-45 лет принадлежал к монголоидному типу. Его погребальный обряд тщательно продуман: покойника с украшениями из расколотых клыков кабана и сланцевых пластин положили на спину, согнув в коленях ноги, голову и грудь посыпали красной охрой. Возможно, он был ранен, на что указывает каменный наконечник стрелы в районе правого плеча.

© Фото : Анна Рассказова/ИЭА РАН Так выглядел мужчина из могильника Жиндо в Забайкалье. Семь тысяч лет, эпоха неолита © Фото : Анна Рассказова/ИЭА РАН Так выглядел мужчина из могильника Жиндо в Забайкалье. Семь тысяч лет, эпоха неолита

При взгляде на лица наших предков невольно возникает вопрос: насколько реалистичны эти реконструкции? Антропологи отвечают уверенно: очень реалистичны. Метод не раз проверяли при идентификации неопознанных трупов. Компьютерная томография позволила исследовать взаимоотношение мягких тканей и морфологии черепа одновременно на живом человеке, а также выполнять контрольные реконструкции лица, когда результат достоверно известен.

С 1983 года восстановление головы по черепу входит в перечень судебно-медицинских экспертиз. Причем в последнее время потребность в этом значительно выросла. В статье судмедэкспертов из Казани приведены примеры таких реконструкций и для сравнения — прижизненные фотографии. В 2009 году они создали восемь портретов, по четырем пропавших людей опознали.