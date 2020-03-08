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2020-03-08T18:34+0300
https://ria.ru/20200308/1568250206.html
Благотворительная школа модельеров: девочек из детдомов обучат дизайну
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РИА Новости

Благотворительная школа модельеров: девочек из детдомов обучат дизайну

08:00 08.03.2020 (обновлено: 18:34 08.03.2020)
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© Фото предоставлено благотворительным фондом "Семья плюс"Девочки на занятии в "Школе Модельеров"
Девочки на занятии в Школе Модельеров
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Семья плюс"
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В эпоху масс-маркета, когда для покупки рубашки и джинсов даже из дома выходить не приходится, кажется, что одежду шьют только в китайских провинциях. Но нет, чертить выкройки кусочком мыла не перестали. Например, в Челябинске девочек, оставшихся без попечения родителей, обучают дизайну одежды. Проект продолжается уже второй год, и желающих научиться шить становится все больше.
Воспитанницы двух челябинских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Аистенок" и "Солнечный", в этом году научатся шить под руководством опытного дизайнера одежды. Проект должен был закончиться в прошлом году, но девочки проявили большой интерес, поэтому его решили продлить. Обучение разделено на три этапа: первый посетят девочки из "Аистенка", которые пока совсем не умеют шить, — они займутся конструированием и пошивом платьев, юбок, брюк, блузок. Летом придут воспитанницы этого же центра, продолжающие обучение с прошлого года. Они займутся более сложными предметами одежды — пальто. А в сентябре за ножницы возьмутся начинающие швеи из "Солнечного".
Воспитанники детского дома
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Проект "Школа модельеров" начала учредитель фонда "Семья плюс" Ольга Кривозубова. Школа стала частью благотворительной программы "Дети верят в чудо" крупного уральского банка.

"Девочки получат практические навыки по кройке и шитью, они самостоятельно смогут сшить себе одежду. Больше половины девочек из группы прошлого года планируют поступать на закройщиков и модельеров", — рассказала Кривозубова.

Руководство обоих центров надеется, что воспитанницы получат полезные навыки, которые пригодятся их воспитанницам во взрослой жизни.
"В будущем они, может быть, свяжут свою жизнь с этим направлением. Они очень счастливы, довольны и рвутся на занятия", — считает заместитель директора центра "Аистенок" Ольга Дуракова.
Замдиректора центра "Солнечный" Вера Земетчук вспоминает, что ранее в Челябинске уже реализовывался похожий проект, только тогда упор делался на создание театральных костюмов. Одна из восьми девочек-выпускниц так полюбила это дело, что окончила техникум легкой промышленности. Однако построить карьеру по специальности ей оказалось непросто.

"Любая женщина должна уметь шить, хотя бы получить элементарные азы. Это очень полезные навыки, даже если не станут профессией. Такие занятия прививают хороший вкус, это тоже важно", — говорит Земетчук.

По ее словам, сегодня в Челябинске нелегко найти работу в области пошива одежды. Вся индустрия сейчас переживает не самые лучшие времена, проще найти работу в общепите и сфере обслуживания. "Если хотя бы одна из шести человек сделает это своей профессией, будет уже неплохо", — считает замдиректора.
"Швея себя всегда прокормит"
Интерес к швейному делу у девочек пробудила преподавательница школы модельеров Танзиля Левченко — именно благодаря ее отношению к делу в этом году курсы вызвали небывалый ажиотаж. В программе занятий предусмотрено, кажется, все. Левченко объясняет, как правильно подобрать модель под конкретный тип фигуры, выбрать ткань, как сделать выкройку, сшить изделие, провести примерку. Она не согласна с мнением, что добиться успеха в области пошива одежды сегодня сложно.

"Сейчас есть тенденция, многие шьют. Если кто-то хочет стать модельером, он начинает работать сам на себя. В регионе много дизайнеров, которые создают свои коллекции и успешно продают", — говорит Левченко.

Изначально проект был рассчитан на два месяца, но потом, видя интерес учениц, она решила продолжить занятия и полгода проводила обучение бесплатно. В конце Левченко с коллективом своей студии шитья подарила воспитанницам швейную машинку и оверлок.
И руководство центров, и глава благотворительного фонда в один голос подтверждают, что приняли бы на курс и мальчиков, но они пока желания не изъявили. Для них готовят другие курсы, но они еще не запущены.
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