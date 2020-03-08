Мама-предприниматель: реальные истории успешных бизнес-леди

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Многодетная мама кардинально сменила профессию, открыла бизнес и теперь успевает все — воспитывать детей, вести хозяйство, зарабатывать деньги и воплощать творческие идеи. Кажется, что так бывает только в кино. Однако реальных героинь с их непридуманными историями хватит на несколько биографических фильмов. Речь идет об участницах федерального образовательного проекта "Мама-предприниматель".

Проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. Ограничений по возрасту нет. Участницы должны быть мамами несовершеннолетних детей или находиться в декретном отпуске в ожидании малыша. Обучение бесплатное. Быть предпринимателем необязательно. Нужно только желание открыть собственный бизнес.

За два года существования проекта в Забайкальском крае начинающие бизнес-леди открыли магазины, мастерские, образовательные студии, кофейни. Желающих участвовать в проекте все больше, а конкурс только растет.

Александра Богдашкина открыла магазин полезных и восточных сладостей. Идея бизнеса появилась, когда маленький сын начал пробовать взрослую пищу.

Я стала искать полезные сладости для ребенка. Началось все с фруктов, сухофруктов без консервантов из Армении. Все больше узнавала об этом, и мне захотелось делиться с другими людьми", — рассказала Богдашкина.

Александра работала юристом, но ее всегда привлекала творческая деятельность. Она начала делать подарочные наборы из полезных сладостей — букеты из сухофруктов и лукума. Объемы заказов росли, одной справляться было уже сложно, сейчас она сотрудничает с флористом. На государственную службу возвращаться Александра не планирует. Теперь ей интересно развивать собственное дело.

Другая участница проекта, мама двоих детей Ольга Грешилова, много лет проработала врачом, затем медицинским представителем. После сокращения на работе женщина решила, что больше не желает зависеть от начальников. Месяц назад открыла свою точку по продаже кофе и выпечки в новом кинотеатре.

Я очень благодарна организаторам проекта и тренерам. Нам объяснили, где найти поддержку от государства молодому предпринимателю, на какие средства и гранты мы можем подавать заявки. Помогли разобраться с юридической базой и просчитать финансовую модель ведения бизнеса", — рассказала она.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Обучение проводится один раз в год, очно. В течение пяти дней участницы проходят 40 часов интенсивного курса по основам предпринимательства с опытными тренерами. Приглашенные специалисты рассказывают о правовых основах ведения бизнеса, как его развивать, планировать время для работы и семьи, и многое другое.

Наша задача — показать, что открыть свое дело выгодно, не страшно и престижно для дамы", — рассказала Елена Лапа, сертифицированный тренер проекта в Забайкальском крае и куратор Центра инноваций социальной сферы.

В течение всех дней обучения участницы постепенно идут к оформлению собственного бизнес-проекта. В последний день презентуют его и защищают перед экспертным жюри. По итогам победительница получает приз — стартовый капитал.

"На тренинге прокачиваются навыки от и до. Есть возможность применить новые знания сразу на примере собственного проекта. У всех женщин разные направления бизнеса, разные вопросы и свои сложности. Тренеры работали с каждым участником индивидуально", — рассказала мама-предприниматель Валентина Мировая.

Ее бизнес-идея родилась уже на проекте. До появления ребенка Валентина работала методистом в молодежном центре. Будучи учителем изобразительного искусства по профессии, она решила открыть гончарную мастерскую и магазин посуды при ней. Оборудование закуплено, команда скульпторов и технологов уже сформирована, а мастерская готовится принять первых гостей в ближайшее время.

© Фото предоставлено организаторами проекта "Мама-предприниматель" в Забайкалье Сертифицированный тренер проекта "Мама-предприниматель" Елена Лапа проводит тренинг © Фото предоставлено организаторами проекта "Мама-предприниматель" в Забайкалье Сертифицированный тренер проекта "Мама-предприниматель" Елена Лапа проводит тренинг

"На наших мастер-классах можно будет сделать кружку, тарелку и другую посуду своими руками или купить заготовку в магазине и расписать ее глазурью, как захочется", — рассказала Валентина.

На время обучения всем участницам пришлось оторваться от семьи, работы и приехать на интенсивный курс. По мнению тренера проекта Елены Лапы, очень важно собрать будущих бизнес-леди вместе, в группу единомышленников. Нужного эффекта и мотивации добиться онлайн практически невозможно.

"На тренинге они не только учатся, но и делятся эмоциями, заряжаются энергией. После продолжают общаться, встречаются и помогают друг другу в бизнесе. По итогам в Забайкалье создалось сообщество предпринимателей", — рассказала Елена Лапа.

Сообщество мам-предпринимательниц

Участницы активно сотрудничают друг с другом, делая рекламу в социальных сетях.

"Когда только открываешь бизнес, то оказываешься один на один с множеством вопросов. А на тренинге мы обменивались опытом с такими же молодыми предпринимателями. Нашли партнеров. Например, я теперь сотрудничаю с девушкой, которая занимается резьбой по дереву, заказываю деревянные элементы для композиций", — поделилась владелица магазина восточных сладостей Александра Богдашкина.

Кроме того, организаторы устраивают встречи с успешными предпринимателями края. Возможность пообщаться с теми, кто уже прошел путь становления и добился успеха, вдохновляет участниц на развитие собственного бизнеса.

Обучение зарядило меня энтузиазмом на год, а может, и на два! Идеи, с которыми я пришла на проект, сейчас успешно воплощаю", — поделилась Ирина Окладникова, мама двух школьников и владелица цветочного магазина.

На тренинг Ирина пришла, чтобы развивать свой бизнес. Раньше она работала бухгалтером в школе, затем флористом в магазине. Ей захотелось развития в этой сфере, тогда женщина открыла свое дело.

"На тренинге узнала много полезного: как расширяться правильно, как развивать новые направления, увеличивать ассортимент, чтобы не прогадать финансово", — рассказала Окладникова.

Есть и такие участницы, кто возвращается на проект снова, чтобы развивать свое дело дальше.

© Фото предоставлено организаторами проекта "Мама-предприниматель" в Забайкалье Тренинг для мам-предпринимателей © Фото предоставлено организаторами проекта "Мама-предприниматель" в Забайкалье Тренинг для мам-предпринимателей

Мама троих детей Людмила Филипенко участвовала в проекте уже дважды. После тренинга в 2018 году открыла отдел по продаже товаров для праздника. Идея бизнеса родилась из проблемы.

"Я многодетная мама и люблю устраивать своим детям праздники. Найти нужные товары для творчества было трудно, так как в нашем микрорайоне нет подобных магазинов. Также нет услуг ксерокопии и печати. Тогда я решила, что это будет востребовано, и открыла свой отдел", — рассказала Людмила Филипенко.

В 2019 году она пришла на проект уже с идеей развития существующего бизнеса. С рождением третьего ребенка Людмиле пришлось уволиться с работы и много времени проводить с детьми. Но быть домохозяйкой — не для меня, решила Филипенко. Так бывший фельдшер стала бизнес-леди.

Для меня главное, чтобы работа была не в ущерб семье. Близкие поддерживают мои начинания", — добавила Людмила.

После обучения поддержка начинающих бизнесменов не заканчивается — они могут консультироваться в Центре инноваций социальной сферы. Участникам проекта "Мама-предприниматель" там уделяют особое внимание.

"По итогу тренинга у нас защищаются 100 процентов участников. За два года уже формируются свои традиции. Мы приглашаем на закрытие семьи, организуем детскую анимацию, заказываем большой торт и фуршет для детей и взрослых", — рассказала Елена Лапа.