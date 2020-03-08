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РИА Наука
2020-03-08T19:08+0300
https://ria.ru/20200308/1568182890.html
Ученые рассказали, что дарить женщине, зная ее психологический тип
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РИА Новости

Ученые рассказали, что дарить женщине, зная ее психологический тип

08:00 08.03.2020 (обновлено: 19:08 08.03.2020)
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© Fotolia / Rock and WaspМеждународный женский день
Международный женский день
© Fotolia / Rock and Wasp
Умение выбрать удачный подарок это не дар свыше, а мастерство, которое можно и нужно развивать. Из чего исходить, выбирая подарок женщине к 8 Марта? Как правильно использовать знание особенностей ее характера? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказала декан факультета "Психология, педагогика и дефектология" Донского государственного технического университета, доктор психологических наук, профессор Ирина Абакумова.
Ирина Владимировна, существует ли связь между психологическим типом человека и подарком, который он готов принять?
— В психологии много классификаций, по которым мы разделяем людей на определенные типы, и универсальной методики выбора подарков не существует. Но есть простая классификация психотипов по способу восприятия информации, которая поможет нам расставить приоритеты при решении этой непростой и ответственной задачи.
К примеру, визуалы оценивают мир через зрительные образы, а аудиалы — через звуковые. Первых можно сводить на художественную выставку или в розарий, вторых — на концерт.
Нужно уметь рассчитывать эмоциональное воздействие подарков. У каждого человека — свои психофизиологические особенности. Они связаны с балансом нейрохимических систем, типом высшей нервной деятельности и во многом закладывают основу характера. Если у человека нервная система немного слабее, чем у остальных, — это не плохо само по себе. Скорее всего, этот человек чувствительный, он умеет улавливать тонкие нюансы. Но не стоит дарить ему билет на рок-концерт.
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Чем еще может помочь психология при выборе подарка?
— Самая подробная психологическая классификация, которая часто применяется в контексте праздника, основана на "акцентуациях" — особенностях характера человека.
Например, есть люди-гипертимы, их можно назвать "моторчиками" — энергичные и находчивые, суетливые и непоседливые. Женщине такого типа можно подарить что-то, связанное со спортом, с активным образом жизни. Например, прыжок с парашютом, сертификат на занятия аргентинским танго.
Есть тревожные люди. Они занимаются познанием самих себя, самоаналитикой. Им постоянно кажется, что они недостаточно хороши в каких-то значимых для них областях и что окружающие это видят. Женщине такого типа наверняка понравится подарок, который поможет повысить уверенность в себе. Это могут быть кратковременные курсы, например, по созданию сыра в домашних условиях или по оригинальной выпечке. Такой презент доставит удовольствие, человек начнет верить, что в какой-то области он стал лучше окружающих, и его самооценка стабилизируется.
Женщины-педанты отличаются чрезмерной аккуратностью и точностью, всегда и во всем любят порядок. Они оценят прагматичный подарок, связанный с организацией хранения. Наверняка их обрадует органайзер или сумочка с большим количеством отделений.
Люди-шизоиды обладают богатым внутренним миром. Эрудированные, загадочные, молчаливые и закрытые, зачастую стремятся к одиночеству. Женщины такого типа любят интеллектуальные изыски. Можно пригласить их на фильм в жанре артхаус или на шоу с глубоким смыслом, подарить книгу, которая пока не очень популярна, но может стать бестселлером в сфере интеллектуальной прозы.
Женщины-эмотивы чрезмерно впечатлительны, чувствительны и ранимы. Они во всем видят что-то трогательное, нежное и ласковое. Желанным подарком для них станут символические романтичные вещи — шкатулки или украшения ручной работы, милые открытки, предметы обихода, которые будут наделены для них особым смыслом.
Люди-демонстраторы экстравагантные, всегда любят быть в центре внимания окружающих. Такую женщину можно порадовать эффектными подарками — например, огромным букетом цветов, фигурами из воздушных шаров, оригинальными вещами в яркой упаковке.
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Поможет ли знание психотипов выбрать цветы к 8 Марта?
— Разные женщины любят разные цветы. В начале весны всем приятно получать в подарок первые фиалки, подснежники, нарциссы. Такие букеты ассоциируются с возрождением природы, с обновлением, которое придет в нашу жизнь с весенним праздником.
— Как не надо делать подарки?
— Я нахожу довольно спорной привычку некоторых людей дарить сразу два подарка, как бы страхуясь: не понравится один подарок, "выстрелит" другой. Психологические механизмы в таком случае сработают не на руку дарящему: ценность подарков нивелируется. К примеру, мы можем вручить дорогую вещь и более скромную, но нужную — ювелирное украшение и блокнот. В таком случае ценность первого в глазах принимающего упадет. Исключение — цветы, они всегда дополняют подарок, создают общее эмоциональное поле.
Когда можно считать, что подарок удался?
— Лучшие подарки, конечно же, те, которые остаются в памяти на всю жизнь. Есть такое понятие — "реминисценция". Когда ты впервые испытал эмоции от подарка, они не сразу запечатлеваются в сознании, но со временем ты начинаешь возвращаться к этому моменту: как было здорово, "как я был счастлив тогда".
Подарок — важная часть невербального общения. Радуйте близких и получайте удовольствие от того, что делаете счастливым другого человека.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаДонской государственный технический университетОбщество
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