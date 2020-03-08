Слушайте женщин. Музыкальные дивы последних сорока лет

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Если оглянуться на последние лет сорок — в каждом десятилетии есть своя гранд-дама от музыки. Именно у нее самые яркие идеи, она задает тренды, подпитывающие индустрию не один год. И вот что удивительно: поп-дивы и сегодня не сдают позиции, оставаясь чрезвычайно важными фигурами в современном шоу-бизнесе. О том, кто станет главной звездой 20-х годов, — в материале РИА Новости.

Восьмидесятые. Мадонна

Она смешала воедино провокативность, чувственность и мелодичность. Можно долго говорить о том, что есть на сцене обладательницы куда более выдающихся вокальных данных, а тут главное — позерство и балансирование на грани скандала… Но вот уже почти четыре десятилетия хиты Мадонны по-прежнему в лидерах мировых чартов.

Можно было уйти на пенсию, один раз в пару лет устраивать ностальгические гастроли с программой, целиком состоящей из хитов, — все равно успех обеспечен. Но Мадонна регулярно выпускает новые альбомы. Вот и в 2019-м, вдохновившись португальской культурой фаду, она представила пластинку "Madame X". Работа вызвала полярные отзывы: одни критики разнесли запись в пух и прах, другие объявили шедевром. Сама же дива отправилась в очередной стадионный тур — сейчас он в самом разгаре.

Технологически новое шоу Мадонны — нечто феноменальное: тут и голограммы, и масштабные декорации, и балет, и гигантский аккомпанирующий музыкальный состав. Арены по-прежнему полны фанатов, концертные продажи бьют рекорды. Так что даже если вы не любите Мадонну или ее имидж кажется вам вызывающим, сбросить ее со счетов не получится. Она — уже на вершине и никуда не денется.

Девяностые. Бьорк

Бьорк — воплощенный эксперимент, когда музыка и современные технологии переплетаются, выдавая завораживающий многозначностью результат.

© AFP 2020 / Toshifumi Kitamura Исландская певица Бьорк на концерте в Японии. 2005 год © AFP 2020 / Toshifumi Kitamura Исландская певица Бьорк на концерте в Японии. 2005 год

Она невероятно четко реагирует на все самые современные технические наработки: может водрузить на сцену звуковую установку из катушки Тесла или запустить целый мультимедийный проект, где классический формат музыкального альбома переплетается со специально сделанными приложениями для планшетов и смартфонов. Ну или продавать последний на данный момент альбом "Utopia" не только традиционным способом — по карточке или за наличные, — но и за криптовалюту. Как тебе такое, Илон Маск?

И сегодня она пересобирает свои песни в новой оркестровке. Провозгласив аранжировку "союзом музыки и природы", стопроцентно попадает в актуализированную тему экологии.

Кстати, эту программу российские зрители увидят уже летом: Бьорк возвращается к нам с гастролями.

Нулевые. Тейлор Свифт

Звезда Тейлор Свифт восходит на рубеже нулевых и десятых годов. Она превратилась в символ не просто развлекательной, но и "умной" поп-музыки, где мелодия и вкус не менее важны, чем публичный или сценический образ. Хотя у исполнительницы и с тем и с другим полный порядок: кто еще может позволить себе выйти на сцену в модном платье с гитарой наперевес? Возможно, именно поэтому среди ее фанатов — не только сотни тысяч мальчиков и девочек, но и такие признанные мировые звезды, как сэр Мик Джаггер. А уж он-то знает толк в хорошей музыке!

В прошлом году Свифт с невероятным успехом выпустила альбом "Lover". А главный хит пластинки — "Me!", дебютировав на последней строчке Billboard Hot 100, за две недели совершил беспрецедентный рывок на второе место в чарте.

Десятые. Билли Айлиш

Объективно это главная звезда современности, получившая в нынешнем году все главные премии "Грэмми": за сборник, запись и песню года, а также награды за вокальный поп-альбом и приз как лучший новый исполнитель. Кроме того, именно она записала песню для очередного фильма о Джеймсе Бонде, который выйдет на экраны весной (а это тоже очень важное подтверждение статуса в шоу-бизнесе).

Собственно, всю мощь таланта Айлиш можно понять уже по первому альбому. Действительно фантастический голос позволяет ей чувствовать себя уверенно в любом жанре: от современной поп-композиции до классической эстрады или даже мюзикла. Что бы ни исполняла Билли, она неизменно звучит органично и точно.

На недавнем "Оскаре" Айлиш в очередной раз это подтвердила, спев битловскую "Yesterday" в манере "больших шоу" — под рояль, в черном, удивительно приличном для нее наряде.

Даже несмотря на то что сама Билли страшно волновалась (когда на тебя в 18 лет сваливается вселенская слава, это и правда нелегко), выступление получилось очень трогательным и убедительным.

Двадцатые. Хильдур Гуднадоуттир

Еще одна бесспорная звезда будущего. Попробуйте произнести и запомнить это имя.

© REUTERS / Lucas Jackson Музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир на церемонии вручения премии "Оскар" © REUTERS / Lucas Jackson Музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир на церемонии вручения премии "Оскар"

Композитор прославилась музыкой к сериалу "Чернобыль" и фильму "Джокер" — главным событиям прошлого года. За последнюю работу она получила вполне заслуженного "Оскара". Виолончелистка, аранжировщица, обладающая фантастическим музыкальным чутьем, Хильдур делает удивительные вещи на стыке современной экспериментальной и кинематографической музыки, фактически пересказывая музыкальным языком содержание фильма.