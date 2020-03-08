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2020-03-08T14:40+0300
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"Красииииво ты вошла в мою грешную жизнь": о чем поют мужчины 8 марта
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РИА Новости

"Красииииво ты вошла в мою грешную жизнь": о чем поют мужчины 8 марта

14:18 08.03.2020 (обновлено: 14:40 08.03.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В разгар праздничного застолья всегда хочется запеть, особенно сегодня, когда есть такой повод. О том, что исполнить в Международный женский день, чтобы ее сердце растаяло, — в материале РИА Новости.

"За милых дам" – Михаил Шуфутинский

Первый тост "за милых дам" по традиции поднимает Михаил Шуфутинский. Сейчас без этой легкой песни трудно представить 8 марта.

"Ах, какая женщина!" — "Фристайл"

Хит группы "Фристайл", представленный в 1995 году. Название песни сразу стало нарицательным. "Ах, какая женщина!" произносят даже те, кто никогда не слышал этот хит. Хотя в это трудно поверить.

"Красиво" — Валерий Меладзе

Невозможно объяснить, почему песням Валерия Меладзе хочется подпевать снова и снова, особенно этой. Может, все дело в: "Красииииво ты вошла в мою грешную жизнь. Красииииво ты ушла из нее". Лучше ведь не скажешь.

"Настоящая женщина" — Григорий Лепс

"Нежная, глупая, грешная и с ангельским лицом" — какими только качествами должна обладать "настоящая женщина", чтобы разбивать сердца мужчинам. Именно об этом поет Григорий Лепс.

"Кто тебя создал такую" — Леонид Портной

Несмотря на то, что Леонида Портного уже нет (музыкант умер в 2016 году), его проникновенную песню "Кто тебя создал такую" поют и слушают до сих пор.

"Девочка, девушка, женщина" — Алексей Чумаков

Без любимой "девочки, девушки и женщины" нет покоя, радости и счастья и Алексею Чумакову.

"Без тебя" — Стас Михайлов

С этого хита Стас Михайлов обычно начинает свои концерт, а поклонницы потом долго еще поют: "От заката до рассвета без тебя. Так нужная ты мне, любимая моя". Кому не хочется услышать эти слова.

"Королева красоты" — Валерий Сюткин

На создание мелодии будущего шлягера композитора Арно Бабаджаняна вдохновили армянские девушки, которые выступали на одном из первых конкурсов красоты, проходившем в Ереване в 60-х годах. В разные годы "Королеву красоты" пели многие артисты, в том числе Муслим Магомаев. Спустя 50 лет она до сих пор остается любимой.

"Берегите женщин" — Юрий Антонов

"Берегите женщин, берегите женщин, женщин берегитесь!"
Юрий Антонов
композитор
510001
КультураМузыкаНовости культурыВалерий СюткинВалерий МеладзеМуслим МагомаевГригорий ЛепсМихаил Шуфутинский
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