В "Аптекарском огороде" первым 314 гостьям подарят по тюльпану

Тюльпаны в Никитском ботаническом саду в Крыму

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Международный женский день, первым 314 гостям Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" подарили по тюльпану на зимней выставке "Репетиция весны".

Начиная с десяти утра, цветы лично раздает директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. Такое количество было выбрано не случайно — в этом году старейший ботанический сад России отмечает 314-летие.

Кто не успел получить тюльпан, еще может посетить семейные мастер-классы "Открытка из цветов", а вечером послушать джаз прямо в тропиках.