В "Аптекарском огороде" первым 314 гостьям подарят по тюльпану

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Международный женский день, первым 314 гостям Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" подарили по тюльпану на зимней выставке "Репетиция весны".
Начиная с десяти утра, цветы лично раздает директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. Такое количество было выбрано не случайно — в этом году старейший ботанический сад России отмечает 314-летие.
Кто не успел получить тюльпан, еще может посетить семейные мастер-классы "Открытка из цветов", а вечером послушать джаз прямо в тропиках.
Ансамбль "Autentic light orchestra" даст концерт среди пальм и магнолии в здании оранжереи. Музыканты исполнят композиции в разных жанрах, а также представят обработки армянских народных песен и авторские.