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2020-03-08T10:58+0300
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В "Аптекарском огороде" первым 314 гостьям подарят по тюльпану
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РИА Новости

В "Аптекарском огороде" первым 314 гостьям подарят по тюльпану

10:58 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТюльпаны в Никитском ботаническом саду в Крыму
Тюльпаны в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Международный женский день, первым 314 гостям Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" подарили по тюльпану на зимней выставке "Репетиция весны".
Начиная с десяти утра, цветы лично раздает директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. Такое количество было выбрано не случайно — в этом году старейший ботанический сад России отмечает 314-летие.
Кто не успел получить тюльпан, еще может посетить семейные мастер-классы "Открытка из цветов", а вечером послушать джаз прямо в тропиках.
Ансамбль "Autentic light orchestra" даст концерт среди пальм и магнолии в здании оранжереи. Музыканты исполнят композиции в разных жанрах, а также представят обработки армянских народных песен и авторские.
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