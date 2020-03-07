Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время пресс-конференции на тему "Ставропольский край: точка роста юга России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня"

"В интернете распространяют слухи о заболевших коронавирусной инфекцией в нашем крае. Слухи – один другого страшнее: в больницах не хватает коек, врачи – в противогазах и костюмах химзащиты. На самом деле ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае не зафиксировано", - написал Владимиров в Instagram.

Все прибывающие на Ставрополье из эпидемически опасных территорий находятся под контролем, отметил он.

"На карантине находятся даже те, кто не имеет признаков ОРВИ, однако был в странах, где зафиксирован nCoV-2019. Всего наблюдались уже более 120 человек. Инфекция ни у кого не подтвердилась", - подчеркнул губернатор.

Владимиров отметил, что первым сообщит о выявлении в крае случая заражения.