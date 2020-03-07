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В Интернете распространяют слухи о заболевших коронавирусной инфекцией в нашем крае. ⠀ Слухи – один другого страшнее: в больницах не хватает коек, врачи – в противогазах и костюмах химзащиты. ⠀ На самом деле ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае не зафиксировано. ⠀ Все прибывающие на Ставрополье из эпидемически опасных территорий находятся под контролем. ⠀ На карантине находятся даже те, кто не имеет признаков ОРВИ, однако, был в странах, где зафиксирован nCoV-2019. ⠀ Всего наблюдались уже более 120 человек. ⠀ Инфекция ни у кого не подтвердилась. ⠀ Если хотя бы один такой случай будет в крае, я первый сообщу об этом. ⠀ Тем не менее, от зарубежных поездок сейчас благоразумнее отказаться. И обязательно ставьте медиков в известность, если вы были в стране, где зафиксирован коронавирус. ⠀ Всем жителям края рекомендую ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. ⠀ Помните о мерах профилактики. ⠀ #ставропольскийкрай #здравоохранение #владимирвладимиров
Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:50 07.03.2020 (обновлено: 23:51 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время пресс-конференции на тему "Ставропольский край: точка роста юга России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
ПЯТИГОРСК, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг слухи о врачах в противогазах, нехватке коек в больницах и заболевших коронавирусом в регионе.
"В интернете распространяют слухи о заболевших коронавирусной инфекцией в нашем крае. Слухи – один другого страшнее: в больницах не хватает коек, врачи – в противогазах и костюмах химзащиты. На самом деле ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае не зафиксировано", - написал Владимиров в Instagram.
Все прибывающие на Ставрополье из эпидемически опасных территорий находятся под контролем, отметил он.
"На карантине находятся даже те, кто не имеет признаков ОРВИ, однако был в странах, где зафиксирован nCoV-2019. Всего наблюдались уже более 120 человек. Инфекция ни у кого не подтвердилась", - подчеркнул губернатор.
Владимиров отметил, что первым сообщит о выявлении в крае случая заражения.
"Тем не менее от зарубежных поездок сейчас благоразумнее отказаться. И обязательно ставьте медиков в известность, если вы были в стране, где зафиксирован коронавирус. Всем жителям края рекомендую ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Помните о мерах профилактики", - добавил глава региона.
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