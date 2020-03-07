С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Находящегося в тяжелом состоянии пассажира круизного лайнера Grand Princess и его товарища эвакуировали на берег, однако это не связано с коронавирусом, говорится в поступившем в субботу РИА Новости сообщении компании-оператора Princess Cruises.

"Тяжело больного американского пассажира и его спутника сегодня утром перевели на берег из медицинских соображений катером береговой охраны США. Их доставят в медицинское учреждение на берегу для лечения, не связанного с COVID-19", - сказано в сообщении.

Там также говорится, что на борт доставили средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 21 человека на борту судна, 19 из которых - члены экипажа. В компании подтвердили РИА Новости, что на борту есть четверо россиян, и все они члены экипажа. Там отказались сообщить, находятся ли они в числе зараженных, сославшись на тайну личной жизни.

На борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.

Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии , вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско , чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.