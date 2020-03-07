Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса

МОСКВА/РИМ, 7 мар - РИА Новости. Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса , сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.

В субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

В попавшем в итальянские СМИ отрывке документа говорится о необходимости "избегать передвижений на въезд и на выезд, а также внутри территории Ломбардии и провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето.

Среди рассматриваемых мер, сообщает агентство, значится закрытие всех школ по крайней мере до 3 апреля, музеев, бассейнов, культурных и спортивных центров в Ломбардии и других зараженных провинциях. По выходным предлагается закрыть также торговые центры.

Для всех работников здравоохранения власти намерены отменить отпуск.