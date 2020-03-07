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Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
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РИА Новости

Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса

23:40 07.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА/РИМ, 7 мар - РИА Новости. Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
В субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.
В попавшем в итальянские СМИ отрывке документа говорится о необходимости "избегать передвижений на въезд и на выезд, а также внутри территории Ломбардии и провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето.
Среди рассматриваемых мер, сообщает агентство, значится закрытие всех школ по крайней мере до 3 апреля, музеев, бассейнов, культурных и спортивных центров в Ломбардии и других зараженных провинциях. По выходным предлагается закрыть также торговые центры.
Для всех работников здравоохранения власти намерены отменить отпуск.
Как сообщили журналистам источники в правительстве, документ может быть принят либо в субботу поздно вечером, либо в воскресенье.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЛомбардияИталияВ мире
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