В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В Пятигорске завершился полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Жюри объявило имена 19 победителей, вышедших в финал, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"

"Представители восьми регионов вышли в финал: на первом месте Ставропольский край – семь человек, на втором — москвичи, их трое. Третье место поделили сразу несколько регионов – Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Эти республики в финале представят по два участника. Еще по одному участнику представят Кабардино-Балкарию, Санкт-Петербург и Рязанскую область", – сказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

Он отметил, что в Пятигорске более гостеприимными оказались представительницы прекрасного пола – их 12, мужчин в финал вышло семеро.

Полуфинал прошел 6 и 7 марта в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО". В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. А также участвовали в мастер-классах с приглашенными экспертами отрасли. По итогам каждый из конкурсантов получил экспертную оценку.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков отметил, что в полуфинале "Горный воздух" были презентованы проекты из сферы гостеприимства 18 регионов.

"Большая часть из них были направлены на развитие туризма в регионах Северного Кавказа. Обладая уникальными рекреационными и этнокультурными ресурсами, регионы СКФО особенно заинтересованы в усовершенствовании сервиса и повышении стандартов обслуживания. В результате конкурса проектных инициатив несколько самобытных, ярких проектов будут представлять Северный Кавказ в финале. Среди них особо хотелось бы выделить "фестиваль плова" из Дагестана и ресурс по привлечению иностранных туристов на Кавказ", — добавил он.

До конца марта очные испытания полуфиналистов также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутстке.

Завершится конкурс в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Будут выбраны 50 победителей. Все они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — новый проект, созданный для развития регионального туризма и повышения стандартов сервиса. В нем участвуют предприниматели и специалисты из различных сфер индустрии, студенты и выпускники, планирующие построить карьеру в этой сфере.

Состязание стартовало 13 ноября, организаторы приняли более 20 тысяч заявок со всей России. По итогу заочных испытаний до полуфиналов допустили 1120 человек из 15 регионов. Среди номинантов — "Лучший гид-любитель России-2018", тревел-мама, велоколлекционер, инструкторы по туризму и сотрудники отеля.