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Туризм
2020-03-07T23:47+0300
https://ria.ru/20200307/1568302995.html
В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
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РИА Новости

В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"

23:42 07.03.2020 (обновлено: 23:47 07.03.2020)
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© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"Гости открытия полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске
Гости открытия полуфинала конкурса Мастера гостеприимства в Пятигорске
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В Пятигорске завершился полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Жюри объявило имена 19 победителей, вышедших в финал, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"

"Представители восьми регионов вышли в финал: на первом месте Ставропольский край – семь человек, на втором — москвичи, их трое. Третье место поделили сразу несколько регионов – Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Эти республики в финале представят по два участника. Еще по одному участнику представят Кабардино-Балкарию, Санкт-Петербург и Рязанскую область", – сказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

Он отметил, что в Пятигорске более гостеприимными оказались представительницы прекрасного пола – их 12, мужчин в финал вышло семеро.
Полуфинал прошел 6 и 7 марта в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО". В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. А также участвовали в мастер-классах с приглашенными экспертами отрасли. По итогам каждый из конкурсантов получил экспертную оценку.
Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков отметил, что в полуфинале "Горный воздух" были презентованы проекты из сферы гостеприимства 18 регионов.
"Большая часть из них были направлены на развитие туризма в регионах Северного Кавказа. Обладая уникальными рекреационными и этнокультурными ресурсами, регионы СКФО особенно заинтересованы в усовершенствовании сервиса и повышении стандартов обслуживания. В результате конкурса проектных инициатив несколько самобытных, ярких проектов будут представлять Северный Кавказ в финале. Среди них особо хотелось бы выделить "фестиваль плова" из Дагестана и ресурс по привлечению иностранных туристов на Кавказ", — добавил он.
До конца марта очные испытания полуфиналистов также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутстке.
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Завершится конкурс в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Будут выбраны 50 победителей. Все они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — новый проект, созданный для развития регионального туризма и повышения стандартов сервиса. В нем участвуют предприниматели и специалисты из различных сфер индустрии, студенты и выпускники, планирующие построить карьеру в этой сфере.
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В Сочи завершился первый полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
Состязание стартовало 13 ноября, организаторы приняли более 20 тысяч заявок со всей России. По итогу заочных испытаний до полуфиналов допустили 1120 человек из 15 регионов. Среди номинантов — "Лучший гид-любитель России-2018", тревел-мама, велоколлекционер, инструкторы по туризму и сотрудники отеля.
Наставниками проекта стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, старший вице-президент Сбербанка Андрей Ванин и еще около 40 именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.
Этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
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Названы первые финалисты конкурса "Мастера гостеприимства"
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