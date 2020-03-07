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В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
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РИА Новости

В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил

23:05 07.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Возвращение украинских силовиков на позиции в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе является провокацией, усложняющей переговоры по согласованию новых участков разведения, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики вернулись на позиции в районе Петровского, где осенью состоялся отвод сил и средств. Украинские военные заявили, что это не соответствует действительности.
"Наблюдатели представительства ДНР в СЦКК на протяжении трех недель фиксируют активность возле и в пределах участка разведения №3 "Петровское-Богдановка" на стороне вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он отметил, что украинские силовики продолжают нарушать договоренности о разведении сил на участке. "Расцениваем такое поведение как намеренная провокация, усложняющая переговорный процесс по дальнейшему выполнению Рамочного решения и согласования новых участков для разведения", - добавил представитель ведомства.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Ополченцы и силовики уже дважды отводили силы от линии соприкосновения в районе Петровского. Первый раз разведение сил провели в 2016 году, однако вскоре силовики вернулись на оставленные позиции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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