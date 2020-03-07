В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Возвращение Возвращение украинских силовиков на позиции в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе является провокацией, усложняющей переговоры по согласованию новых участков разведения, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики вернулись на позиции в районе Петровского, где осенью состоялся отвод сил и средств. Украинские военные заявили, что это не соответствует действительности.

"Наблюдатели представительства ДНР в СЦКК на протяжении трех недель фиксируют активность возле и в пределах участка разведения №3 "Петровское-Богдановка" на стороне вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что украинские силовики продолжают нарушать договоренности о разведении сил на участке. "Расцениваем такое поведение как намеренная провокация, усложняющая переговорный процесс по дальнейшему выполнению Рамочного решения и согласования новых участков для разведения", - добавил представитель ведомства.

Ополченцы и силовики уже дважды отводили силы от линии соприкосновения в районе Петровского. Первый раз разведение сил провели в 2016 году, однако вскоре силовики вернулись на оставленные позиции.