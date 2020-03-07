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В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
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РИА Новости

В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства

23:02 07.03.2020 (обновлено: 23:06 07.03.2020)
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия, в реанимации остаются 6 человек.
"Pemex сожалеет о трагической смерти третьего пациента, пострадавшего в этом инциденте, и подтверждает свое обязательство прояснить обстоятельства этого дела", - говорится в сообщении на сайте компании.
Всего медицинскую помощь в стационаре получают 42 пострадавших, из них шесть находятся в отделении интенсивной терапии, еще 13 находятся на амбулаторном лечении.
В клинику Pemex в городе Вильяэрмоса 27 и 28 февраля начали поступать пациенты с высокой температурой и потоотделением, которые ранее прошли в ней процедуру гемодиализа. В результате проверки обнаружилось, что источником бактериального загрязнения стала одна из партий гепарина натрия, который используется при этой процедуре. Исследования выявили загрязнение лекарства бактерией клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae), вызывающей тяжелые заболевания и часто устойчивой к антибиотикам.
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По информации местных СМИ со ссылкой на родственников пострадавших, погибли как минимум 9 человек, однако замминистра здравоохранения накануне назвал неофициальные данные спекуляцией и подтвердил информацию Pemex о количестве жертв и пострадавших.
Адвокаты семей жертв и пострадавших готовят иски о привлечении к ответственности виновных в гибели людей.
Компания-поставщик клиники Pemex заявила по итогам исследования образцов гепарина, что речь идет о контрафактной продукции, не имеющей отношения к ее поставкам. По данным СМИ, руководство больницы приобрело партию лекарства стоимостью 132 тысячи песо (около 440 тысяч рублей) у частного предпринимателя, который ранее являлся государственным торговым представителем различной фармацевтики.
Pemex признала свою ответственность в инциденте и пообещала пострадавшим и их семьям "комплексно изучить этот трагический случай и гарантировать защиту, уважение и право на здравоохранение". Компания также направила заявления в минздрав Мексики о привлечении к ответственности поставщиков загрязненного препарата.
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PemexЗдоровье - ОбществоМексикаВ мире
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