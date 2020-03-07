Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота выполнили полёты над Атлантикой и Норвежским морем в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.
"Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Иберийской Атлантики", - сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.
Там отметили, что полеты были выполнены в строгом соответствии с vеждународными правилами использования воздушного пространства. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Во время полета самолёты дозаправлялись в воздухе от самолёта-танкера Ил-78. Дозаправка была проведена в южной части Норвежского моря. Продолжительность полета экипажей Ту-142 составила более 15 часов.
На прошлой недели лётчики-противолодочники совершили полёты над морями Северного Ледовитого океана.