МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех, болезнь диагностировали у родителей ранее инфицированной итальянской девочки, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Феарне.
В субботу на Мальте зафиксировали первый случай коронавируса – у 12-летней итальянки. Девочка приехала на Мальту с родителями после путешествия на север Италии. Она почувствовала недомогание в четверг, после чего ее родители связались с властями. Отмечается, что сразу после прилета из Италии девочка и ее родители оставались на карантине дома, следуя советам органов здравоохранения.
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Как сообщает издание, анализы родителей девочки подтвердили наличие коронавируса. Семья находится в больнице Mater Dei.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.