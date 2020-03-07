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В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
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РИА Новости

В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом

22:34 07.03.2020 (обновлено: 22:40 07.03.2020)
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. В Греции в субботу подтвержден еще 21 случай заболевания новым коронавирусом, всего в стране 66 инфицированных, сообщило министерство здравоохранения.
Среди новых заболевших 13 находятся в перифериях Ахайа и Илиа на Пелопоннесе, семь - в Аттике и один - на острове Эвбея.
"Общее число зараженных новым коронавирусом сейчас составляет 66, и все они имеют греческое происхождение. Из них 51 заболели в результате вспышки заболевания во время путешествия в Израиль и Египет – 47 членов группы путешественников и четыре контакта", - говорится в бюллетене минздрава.
Один из пациентов госпитализирован с тяжелой пневмонией в отделение интенсивной терапии в Патрах. Все остальные находятся в стабильном состоянии, наблюдение за их здоровьем продолжается, 22 из них госпитализированы в Аттике, Салониках и Патрах, а 43 остаются в домашней изоляции.
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Минздрав сообщил, что отслеживает новые контакты заболевших.
Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.
Власти Греции 4 марта ввели экстренные меры профилактики в трех районах Пелопоннеса - Ахайа, Илия и Закинтос, поскольку именно отсюда большинство заболевших путешественников, сообщил ранее представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас. Первоначально меры были введены на два дня, затем продлены на две недели. Здесь закрыты школы, театры, кинотеатры, музеи и археологические памятники. Отменяются все организованные экскурсии в и из этих районов. Спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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