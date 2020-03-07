В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. В Греции в субботу подтвержден еще 21 случай заболевания новым коронавирусом , всего в стране 66 инфицированных, сообщило министерство здравоохранения.

Среди новых заболевших 13 находятся в перифериях Ахайа и Илиа на Пелопоннесе, семь - в Аттике и один - на острове Эвбея.

"Общее число зараженных новым коронавирусом сейчас составляет 66, и все они имеют греческое происхождение. Из них 51 заболели в результате вспышки заболевания во время путешествия в Израиль и Египет – 47 членов группы путешественников и четыре контакта", - говорится в бюллетене минздрава.

Один из пациентов госпитализирован с тяжелой пневмонией в отделение интенсивной терапии в Патрах. Все остальные находятся в стабильном состоянии, наблюдение за их здоровьем продолжается, 22 из них госпитализированы в Аттике, Салониках и Патрах, а 43 остаются в домашней изоляции.

Минздрав сообщил, что отслеживает новые контакты заболевших.

Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.

Власти Греции 4 марта ввели экстренные меры профилактики в трех районах Пелопоннеса - Ахайа, Илия и Закинтос, поскольку именно отсюда большинство заболевших путешественников, сообщил ранее представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас. Первоначально меры были введены на два дня, затем продлены на две недели. Здесь закрыты школы, театры, кинотеатры, музеи и археологические памятники. Отменяются все организованные экскурсии в и из этих районов. Спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах.