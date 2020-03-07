В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали

ПЯТИГОРСК, 7 мар - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Два человека погибли и трое пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье , сообщает управление ГИБДД по региону.

"В субботу в Петровском городском округе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли и трое получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель ВАЗ по не установленной пока причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Lada Granta

По данным ГИБДД, оба водителя скончались на месте: в ВАЗ находился мужчина, водитель Lada - девушка.