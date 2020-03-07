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В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
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РИА Новости

В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали

22:08 07.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 7 мар - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"В субботу в Петровском городском округе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли и трое получили ранения", - говорится в сообщении.
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По предварительной версии, водитель ВАЗ по не установленной пока причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Lada Granta.
По данным ГИБДД, оба водителя скончались на месте: в ВАЗ находился мужчина, водитель Lada - девушка.
"Также получили ранения трое лиц, это пассажиры ВАЗ, которые с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, степень ответственности обоих водителей устанавливается", - уточняется в сообщении.
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ГИБДД МВД РФСтавропольский крайПроисшествия
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