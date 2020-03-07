"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево – Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" летал в Тегеран ежедневно.

Сообщается, что по ранее приобретенным авиабилетам на рейсы по данному направлению разрешается переоформление билета без штрафных санкций на любую дату не позднее 31 мая 2020 года; оформление возврата по схеме вынужденного по месту их приобретения (без штрафных санкций).

С 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 5823 случая заражения, из них 145 - со смертельным исходом, выздоровели 1669 человек. Президент Ирана Хасан Роухани в субботу призвал жителей страны избегать лишних поездок и проявлять осторожность в связи с распространением коронавируса.