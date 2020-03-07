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"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
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РИА Новости

"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю

22:05 07.03.2020 (обновлено: 22:13 07.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю, сообщается на сайте компании.
"Аэрофлот" с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево – Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.
Ранее "Аэрофлот" летал в Тегеран ежедневно.
Сообщается, что по ранее приобретенным авиабилетам на рейсы по данному направлению разрешается переоформление билета без штрафных санкций на любую дату не позднее 31 мая 2020 года; оформление возврата по схеме вынужденного по месту их приобретения (без штрафных санкций).
С 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 5823 случая заражения, из них 145 - со смертельным исходом, выздоровели 1669 человек. Президент Ирана Хасан Роухани в субботу призвал жителей страны избегать лишних поездок и проявлять осторожность в связи с распространением коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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