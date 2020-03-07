Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Военная полиция РФ продолжает патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: ... в провинции Алеппо; ... в провинции Ракка; ... в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.
Он добавил, что армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Габби – Алия – Телль-Эш-Шур-Габби – аэродром Камышлы.