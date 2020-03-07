Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-07T22:02+0300
https://ria.ru/20200307/1568301509.html
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:146:2730:1682_1036x0_80_0_0_cbfb31a580ad4bb0e81331bbc686304f.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

22:02 07.03.2020
562
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Военная полиция РФ продолжает патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: ... в провинции Алеппо; ... в провинции Ракка; ... в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.
Он добавил, что армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Габби – Алия – Телль-Эш-Шур-Габби – аэродром Камышлы.
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Вчера, 19:43
В Сирии в ДТП с бензовозом погибли 30 человек, сообщили СМИ
1300301
Обсудить 0
Война в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииРакка (город)СирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий за пультом во время учений
Россия модернизирует систему контроля космического пространства
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
Пассажиры на борту круизного лайнера Grand Princess
С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
Радиотелескоп
Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Женщина в маске в центре Милана
Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Противолодочный самолет ТУ-142
Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады не заразился коронавирусом от больного коллеги из Франции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45У берегов Мадейры произошло землетрясение магнитудой 6,0
00:43Ветеран "Альфы"рассказал о ликвидации Масхадова
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
Лента новостейМолния