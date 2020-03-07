Россия модернизирует систему контроля космического пространства

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Система контроля космического пространства России до 2025 года будет обновлена и модернизирована, сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.
"В соответствии с программой развития системы контроля космического пространства до 2025 года идет модернизация существующих и создание новых систем. Новые системы создаются в направлении радиолокационных станций, станций радиотехнического контроля и оптических средств. Каждое средство позволяет получать свои уникальные, особенные параметры космических объектов, что позволяет в более короткие сроки распознавать космические объекты", - сказал Сучков в интервью радио "Эхо Москвы".
По его словам, задачей этих средств будет распознавание космического объекта, запущенного иностранным государством, и занесение его в соответствующий каталог.