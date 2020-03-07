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В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
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РИА Новости

В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом

21:54 07.03.2020 (обновлено: 22:05 07.03.2020)
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© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом в Москве не увеличилось, пять пациентов лечатся в стационарах, один выписан, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее в субботу оперативный штаб проинформировал, что первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и выписан из больницы. В стационарах остались ещё пять пациентов с инфекцией.
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"В столице по-прежнему подтверждено шесть случаев новой коронавирусной инфекции, 7 марта был выписан первый в Москве выздоровевший пациент. Остальные пять пациентов продолжают проходить лечение в стационарах столицы", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.
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