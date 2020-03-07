В Ростовской области транспортного полицейского подозревают во взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио замначальника полиции Таганрогского отдела МВД России на транспорте, подозреваемого в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении врио заместителя начальника полиции Таганрогского ЛО МВД России на транспорте. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 5 марта 2020 года подозреваемый получил через двух посредников (сотрудников полиции) взятку в сумме 2,5 миллиона рублей от сотрудника Таганрогского морского торгового порта за то, чтобы освободить его и его брата от уголовной ответственности. В момент передачи денег подозреваемый был задержан.
В отношении двух посредников также возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.