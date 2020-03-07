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В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
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РИА Новости

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

21:46 07.03.2020 (обновлено: 23:52 07.03.2020)
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© Depositphotos / Mars58Пенсия
Пенсия
© Depositphotos / Mars58
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.
По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.
Выплата пенсии
18 января, 17:03
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
При этом средний размер пенсионных выплат в области составляет 13 813 рублей, добавили в ПФР.
"На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий", — приводит слова Смигасевич портал Superomsk.ru.
Среди проживающих в регионе пенсионерок 612 женщин работали трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники. Сейчас они получают от государства по 14 467 рублей пенсии.
Число жительниц Омской области пенсионного возраста, родивших пять или более детей, насчитывает более 11 тысяч человек. Размер их пенсии составляет 14 465 рублей.
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Пенсионный фонд РФОмская областьОбщество
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