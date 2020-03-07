В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.

По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.

При этом средний размер пенсионных выплат в области составляет 13 813 рублей, добавили в ПФР.

"На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий", — приводит слова Смигасевич портал Superomsk.ru

Среди проживающих в регионе пенсионерок 612 женщин работали трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники. Сейчас они получают от государства по 14 467 рублей пенсии.